Piłkarz Radomiaka nie będzie mógł opuścić Polski
O zmianie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju poinformował portal sportowefakty.wp.pl, cytując rzeczniczkę prasową Prokuratury Okręgowej w Radomiu Anetę Góźdź. Poręczenie musi zostać zrealizowane, żeby ten środek mógł być zastosowany - powiedziała.
Radomiak zawiesił Ibrahima C.
Portal ustalił również, że kwota poręczenia została ustalona na 150 tys. złotych i musi zostać wpłacona do 23 grudnia. Tę informację przekazała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król.
26-letni Gwinejczyk trafił do Radomiaka latem tego roku z Boavisty Porto. Zagrał w 13 meczach ekstraklasy i jednym Pucharu Polski. Klub 1 grudnia zawiesił go w prawach zawodnika.
