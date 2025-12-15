Sabalenka wygrała 63 mecze
Sabalenka otrzymała prawie 80 procent głosów, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej tegoroczne dokonania. Między innymi dotarła do finałów dziewięciu turniejów, wygrała cztery z nich, w tym wielkoszlemowy US Open. Łącznie Białorusinka zwyciężyła w 63 meczach.
Sabalenka bogatsza o ponad15 mln dolarów
Sabalenka pobiła rekord zarobków w jednym sezonie. Wzbogaciła się o 15 008 519 dolarów. Do tego cały rok spędziła na szczycie światowego rankingu.
Świątek triumfowała dwa razy
Od początku tego stulecia tylko sześciu tenisistkom udało się wygrać plebiscyt WTA więcej niż raz. Na tej liście jest Iga Świątek, uznana za najlepszą w 2022 i 2023 roku.
