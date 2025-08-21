Świątek zdecydowaną faworytką

Pierwsza rywalka Świątek w tegorocznym US Open w Wielkim Szlemie wygrała tylko jedno spotkanie. Udało się jej tego dokonać kilka miesięcy temu we French Open. Najwyżej na liście WTA była na 76. pozycji.

Świątek rozstawiona jest z numerem drugim. Triumfatorka US Open 2022 z 24-letnią Kolumbijką zagra po raz pierwszy w karierze.

W półfinale Świątek może trafić na Gauff

Jeśli Świątek awansuje do drugiej rundy, to zmierzy się z Amerykanką Valerie Glozman lub Holenderką Suzan Lamens. Natomiast w trzeciej jej rywalką może być rozstawiona z numerem 29. Rosjanka Anna Kalinska.

W ćwierćfinale potencjalnie może zagrać z Amerykanką Amandą Anisimovą (nr 8), którą pokonała 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, a w półfinale z jej rodaczką Coco Gauff (nr 2).

Linette ma najtrudniejsze zadanie z Polek

Powodów do narzekania nie powinna mieć Magdalena Fręch (nr 28). 21-letnia Gibson w rankingu jest 107., a kwalifikacji uniknęła dzięki dzikiej karcie od organizatorów.

Magda Linette trafiła natomiast na ostatnią z rozstawionych zawodniczek. Z Kessler (nr 32) zagra po raz drugi. W styczniu uległa jej w Brisbane.

W kwalifikacjach odpadły Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. W grze pozostaje Linda Klimovicova, która w drugiej, przedostatniej, rundzie kwalifikacji zagra w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Hurkacz nie gra, Majchrzak miał szczęście w losowaniu

W obliczu problemów zdrowotnych Huberta Hurkacza jedynym polskim singlistą jest Majchrzak. 78. na liście ATP piotrkowianin również miał szczęście w losowaniu. Dellien w rankingu jest 122.

Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 24 sierpnia. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na trzy dni. Finał w grze pojedynczej kobiet odbędzie się 6 września, a mężczyzn - dzień później.

Tytułu w singlu bronią Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Białorusinka zacznie od meczu ze Szwajcarką Rebeką Masarovą, a Włoch zmierzy się z Czechem Vitem Koprivą.