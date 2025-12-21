Cash stracił piłkę przed polem karnym

W doliczonym czasie pierwszej połowy Cash pozwolił sobie odebrać piłkę pod własnym polem karnym. Odebrał ją Duńczyk Patrick Dorgu, który podał do Matheusa Cunhi, a Brazylijczyk doprowadził do wyrównania (45+3.).

Wcześniej prowadzenie gospodarzom ładnym, technicznym strzałem dał Morgan Rogers (45.).

Ten sam zawodnik ustalił wynik w drugiej połowie (58.).

Aston Villa na trzecim miejscu w Premier League

Od 1 listopada, kiedy klub z Birmingham uległ Liverpoolowi 0:2, podopieczni Hiszpana Unaia Emery'ego wygrali siedem spotkań w Premier League (licząc to niedzielne) i trzy w Lidze Europy. W tabeli zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 36 punktów. Manchester United ma 26 i jest siódmy. Prowadzi Arsenal Londyn - 39 pkt, a wiceliderem jest Manchester City - 37 pkt.