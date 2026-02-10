Ronaldo wstawił się za kolegami z drużyny

We wtorek telewizja SIC przekazała, że protest kapitana piłkarskiej reprezentacji Portugalii nie miał związku - jak podawano wcześniej - z zaległościami finansowymi Al-Nassr wobec Ronaldo, ale z niezadowoleniem piłkarza wobec polityki klubu. Jego kierownictwo miało od grudnia wstrzymać wypłatę pensji dwóm portugalskim pracownikom Al-Nassr - Jose Semedo i Simao Coutinho.

Stacja - powołując się na portugalskiego trenera Al-Nassr Jorge Jesusa - przekazała, że Ronaldo po tygodniowej przerwie spowodowanej bojkotem nie jest w pełni przygotowany do gry, a szkoleniowiec nie wystawi go w środowym spotkaniu azjatyckiej LM przeciwko Arkadag FK. Prawdopodobnie Ronaldo wybiegnie na boisko dopiero w sobotę w ligowym meczu z Al-Fateh.

Ronaldo nie zagrał w dwóch meczach

Ronaldo rozpoczął protest 2 lutego, odmawiając gry w wyjazdowym meczu przeciwko Al-Riyadh. Jego ekipa, która obecnie zajmuje drugie miejsce w lidze z dorobkiem 49 pkt i traci punkt do Al-Hilal, zwyciężyła 1:0 po bramce Senegalczyka Sadio Mane.

W piątek Ronaldo po raz kolejny odmówił występu. Pod nieobecność Portugalczyka gospodarze zwyciężyli Al-Ittihad 2:0, dzięki golom zdobytym w ostatnich minutach meczu przez Sadio Mane i Angelo Gabriela.

Ronaldo wciąż bije rekordy

Grający od 2023 r. w saudyjskim Al-Nassr Ronaldo, który jest związany kontraktem z tym klubem do czerwca 2027, rozpoczynał karierę w dorosłej piłce nożnej w szeregach Sportingu Lizbona. Później bronił barw Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn.

Ronaldo, który pięć razy zdobył Złotą Piłką, nagrodę dla najlepszego gracza globu w danym roku, w dalszym ciągu bije rekordy pod względem goli zdobywanych w reprezentacji Portugalii. Ma ich już na koncie 143.