Cristiano Ronaldo nie dla wszystkich jest idolem. Słynny Portugalczyk swoich przeciwników. Jeden z nich podpalił pomnik piłkarza na Maderze. Mężczyzna oblał obelisk łatwopalną substancją, podłożył ogień, a następnie włączył muzykę i wykonał kilka "nieprzyjaznych" gestów.
Podpalacz napisał, że to ostatnie ostrzeżenie
Wideo z płonącym pomnikiem Ronaldo został opublikowany w mediach społecznościowych. Pod nagraniem autor napisał: "To jest ostatnie ostrzeżenie od Boga".
Na filmiku widać młodego mężczyznę, który oblewa pomnik Ronaldo łatwopalną substancją. Po chwili podkłada ogień, a następnie włącza muzykę i zaczyna wykonywać różne gesty. M.in. pokazuje środkowy palec.
Policja zna tożsamość podpalacza
Miejscowa policja już zidentyfikowały podpalacza. Sprawca jest bardzo dobrze znany funkcjonariuszom. Mężczyzna ma na swoim koncie podobne czyny, których dopuszczał się w przeszłości.
