Podpalacz napisał, że to ostatnie ostrzeżenie

Wideo z płonącym pomnikiem Ronaldo został opublikowany w mediach społecznościowych. Pod nagraniem autor napisał: "To jest ostatnie ostrzeżenie od Boga".

Reklama

Na filmiku widać młodego mężczyznę, który oblewa pomnik Ronaldo łatwopalną substancją. Po chwili podkłada ogień, a następnie włącza muzykę i zaczyna wykonywać różne gesty. M.in. pokazuje środkowy palec.

Policja zna tożsamość podpalacza

Miejscowa policja już zidentyfikowały podpalacza. Sprawca jest bardzo dobrze znany funkcjonariuszom. Mężczyzna ma na swoim koncie podobne czyny, których dopuszczał się w przeszłości.