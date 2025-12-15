Ronaldo zarabia 208,4 mln euro rocznie

Ronaldo aktualnie gra w barwach Al-Nassr. Arabscy szejkowie skusili byłego gracza Realu Madryt wielkimi pieniędzmi. Portugalczyk w Saudi Pro League zarabia rocznie 208,4 mln euro. To sprawia, że jest jednym z najlepiej opłacanych sportowców na świecie.

Ronaldo nie podał jeszcze konkretnej daty zakończenia kariery, ale coraz częściej o tym wspomina i zaznacza, że wkrótce do tego dojdzie. Piłkarz jeszcze nie zdradził, czym zajmie się na emeryturze, ale jak sam zaznaczył ma sporo planów.

Szybki i wściekły Ronaldo

Być może jedną z tych rzeczy będzie aktorstwo. Ronaldo do tej pory poza boiskiem występował głównie w reklamach. Praca przed kamerą nie jest więc mu obca. Dlatego aktorstwo i praca w filmie na dużym ekranie wydaje się dla niego czymś naturalnym.

Na swoją pierwszą rolę Ronaldo chyba nie będzie musiał długo czekać. Jak się okazało taka został już napisana. Ujawnił to Vin Disel. Bohater serii "Szybcy i wściekli" nie podał szczegółów, ale od razu w mediach pojawiły się spekulacje, że słynny piłkarz zagra w 11. odsłonie kinowego hitu, którego premiera planowana jest na 2027 rok.