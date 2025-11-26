Ronaldo zegarek zamówił w firmie Jacob & Co

Nagroda była jednocześnie formą zmobilizowania kolegów z reprezentacji do walki o awans na mundial w 2026 r przed ostatnimi meczami. Luksusowe prezenty Ronaldo wręczył swoim kolegom przed meczem eliminacji MŚ, który drużyna Portugalii rozegrała 6 września w Erywaniu przeciwko Armenii. Goście wygrali 5:0.

Ronaldo, jak przekazała telewizja SIC, wręczył każdemu z 25 kolegów z reprezentacji luksusowy zegarek, którego wykonanie zamówił w firmie Jacob & Co. Oferuje ona zegarki, których cena dochodzi do kilkuset tysięcy euro za sztukę.

Wartość zegarków zamówionych przez Ronaldo zastrzeżona

Zakład produkcji zegarków potwierdził, że na prywatne zamówienie wykonał limitowaną wersję zegarków w czerwono-zielonych kolorach, czyli barwach narodowych Portugalii. Liczy ona sobie, jak przekazał Jacob & Co, 35 sztuk.

Wprawdzie wartość zegarków zamówionych przez Ronaldo została przez producenta zastrzeżona, ale eksperci szacują ją na co najmniej „kilka tysięcy euro” za sztukę. Na zegarku umieszczony został symbol Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej (FPF), a także napis „2025 Liga Narodów UEFA. Mistrzowie”.

Portugalia w finale Ligi Narodów pokonała Hiszpanię

Jedyny nieodebrany zegarek, to egzemplarz zamówiony przez kapitana Portugalczyków dla napastnika Liverpool FC Diogo Joty. Piłkarz zginął w wypadku samochodowym w lipcu br.

8 czerwca br. na monachijskim stadionie Allianz Arena Portugalia wygrała finał LN, pokonując Hiszpanię w karnych 5-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce był remis 2:2.