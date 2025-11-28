Świderski opuścił boisko po godzinie gry
Świderski na listę strzelców wpisał się w 18. minucie. NapastnikPanathinaikosuto jego czwarte trafienie w Lidze Europy i wraz z dwoma innymi zawodnikami jest najskuteczniejszym piłkarzem rozgrywek.
28-letni reprezentant Polski, który w pierwszej połowie został też ukarany żółtą kartką, opuścił boisko w 65. minucie. "Koniczynki" po trzeciej wygranej mają dziewięć punktów i zajmują 14. lokatę w tabeli. Sturm z czterema jest na 28. miejscu.
Bednarek mecz zaczął na ławce rezerwowych
Jan Bednarek z FC Porto pojawiając się na boisku od początku drugiej połowy meczu z OGC Nice zagrał pierwszy mecz od 9 listopada, kiedy nabawił się kontuzji. Portugalska drużyna wygrała 3:0.
Bednarek z powodu urazu opuścił dwa listopadowe spotkania reprezentacji Polski oraz jeden pojedynek ligowy. W czwartek rozpoczął na ławce rezerwowych, ale od 46. minuty wszedł do gry. W końcówce został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie.
Cały mecz w barwach „Smoków” rozegrał inny kadrowicz Jana Urbana - Jakub Kiwior. FC Porto odniosło trzecie zwycięstwo w fazie zasadniczej i z 10 punktami awansowało na ósmą pozycję.
Cash, Ziółkowski i Szymański nie weszli na murawę
Z drużyn z Polakami w składzie wyżej w tabeli jest Aston Villa. Angielska ekipa - z Mattym Cashem w roli rezerwowego - wygrała z Young Boys Berno 2:1. Oba gole dla gospodarzy strzelił Holender Donyell Malen.
Drużyna z Birmingham z 12 punktami po pięciu kolejkach plasuje się na trzecim miejscu, ustępując jedynie gorszą różnicą bramek Olympique Lyon (6:0 z Maccabi Tel Awiw) i FC Midtjylland.
Duńska jedenastka przegrała w czwartek w Rzymie z Romą 1:2. Jan Ziółkowski, który w sierpniu trafił do włoskiej ekipy, oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. Zespół Polaka z dziewięcioma „oczkami” jest 15. w tabeli.
Nie pojawił się na boisku również Sebastian Szymański, ale wrócił do meczowej kadry Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół zremisował z Ferencvaros Budapeszt 1:1 i plasuje się na 20. miejscu w łącznej tabeli.
Osiem punktów, ale lepszy bilans bramek, który pozwala być trzy lokaty wyżej, ma PAOK Saloniki, który - z Tomaszem Kędziorą w składzie - zremisował u siebie z Brann Bergen 1:1. Goście z Norwegii wyrównali w 89. minucie.
Zwycięzca Ligi Europy zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów
Po raz drugi w fazie zasadniczej Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek pod egidą UEFA, uczestniczy 36 drużyn. Każda z nich rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.
Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
- Wyniki 5. kolejki
- AS Roma - FC Midtjylland 2:1 (1:0)
- Aston Villa - Young Boys Berno 2:1 (2:0)
- FC Porto - OGC Nice 3:0 (2:0)
- Viktoria Pilzno - SC Freiburg 0:0
- Fenerbahce Stambuł - Ferencvaros Budapeszt 1:1 (0:0)
- Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
- OSC Lille - Dinamo Zagrzeb 4:0 (2:0)
- PAOK Saloniki - Brann Bergen 1:1 (0:0)
- Łudogorec Razgrad - Celta Vigo 3:2 (1:0)
- FC Bologna - Red Bull Salzburg 4:1 (1:1)
- Crvena Zvezda Belgrad - FCSB Bukareszt 1:0 (0:0)
- Go Ahead Eagles Deventer - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)
- KRC Genk - FC Basel 2:1 (2:0)
- Maccabi Tel Awiw - Olympique Lyon 0:6 (0:3)
- Nottingham Forest - Malmoe FF 3:0 (2:0)
- Panathinaikos Ateny - Sturm Graz 2:1 (1:1)
- Rangers FC - SC Braga 1:1 (1:0)
- Betis Sewilla - FC Utrecht 2:1 (1:0)
- Tabela
- 1. Olympique Lyon 5 4 0 1 11-2 12
- 2. FC Midtjylland 5 4 0 1 12-5 12
- 3. Aston Villa 5 4 0 1 8-3 12
- 4. SC Freiburg 5 3 2 0 8-3 11
- 5. Betis Sewilla 5 3 2 0 8-3 11
- 6. Ferencvaros Budapeszt 5 3 2 0 9-5 11
- 7. SC Braga 5 3 1 1 9-5 10
- 8. FC Porto 5 3 1 1 7-4 10
- 9. KRC Genk 5 3 1 1 7-5 10
- 10. Celta Vigo 5 3 0 2 11-7 9
- 11. OSC Lille 5 3 0 2 10-6 9
- 12. VfB Stuttgart 5 3 0 2 8-4 9
- 13. Viktoria Pilzno 5 2 3 0 6-2 9
- 14. Panathinaikos Ateny 5 3 0 2 9-7 9
- 15. AS Roma 5 3 0 2 7-5 9
- 16. Nottingham Forest 5 2 2 1 9-5 8
- 17. PAOK Saloniki 5 2 2 1 10-7 8
- 18. FC Bologna 5 2 2 1 7-4 8
- 19. Brann Bergen 5 2 2 1 6-3 8
- 20. Fenerbahce Stambuł 5 2 2 1 5-5 8
- 21. Celtic Glasgow 5 2 1 2 7-8 7
- 22. Crvena Zvezda Belgrad 5 2 1 2 4-5 7
- 23. Dinamo Zagrzeb 5 2 1 2 7-10 7
- 24. FC Basel 5 2 0 3 7-7 6
- 25. Łudogorec Razgrad 5 2 0 3 8-11 6
- 26. Young Boys Berno 5 2 0 3 7-12 6
- 27. Go Ahead Eagles Deventer 5 2 0 3 4-9 6
- 28. Sturm Graz 5 1 1 3 4-7 4
- 29. RB Salzburg 5 1 0 4 5-10 3
- 30. Feyenoord Rotterdam 5 1 0 4 4-9 3
- 31. FCSB Bukareszt 5 1 0 4 3-8 3
- 32. FC Utrecht 5 0 1 4 2-7 1
- 33. Rangers FC 5 0 1 4 2-9 1
- 34. Malmoe FF 5 0 1 4 2-10 1
- 35. Maccabi Tel Awiw 5 0 1 4 1-14 1
- 36. OGC Nice 5 0 0 5 4-12 0
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję