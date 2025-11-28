Świderski opuścił boisko po godzinie gry

Świderski na listę strzelców wpisał się w 18. minucie. NapastnikPanathinaikosuto jego czwarte trafienie w Lidze Europy i wraz z dwoma innymi zawodnikami jest najskuteczniejszym piłkarzem rozgrywek.

Reklama

28-letni reprezentant Polski, który w pierwszej połowie został też ukarany żółtą kartką, opuścił boisko w 65. minucie. "Koniczynki" po trzeciej wygranej mają dziewięć punktów i zajmują 14. lokatę w tabeli. Sturm z czterema jest na 28. miejscu.

Bednarek mecz zaczął na ławce rezerwowych

Jan Bednarek z FC Porto pojawiając się na boisku od początku drugiej połowy meczu z OGC Nice zagrał pierwszy mecz od 9 listopada, kiedy nabawił się kontuzji. Portugalska drużyna wygrała 3:0.

Bednarek z powodu urazu opuścił dwa listopadowe spotkania reprezentacji Polski oraz jeden pojedynek ligowy. W czwartek rozpoczął na ławce rezerwowych, ale od 46. minuty wszedł do gry. W końcówce został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie.

Cały mecz w barwach „Smoków” rozegrał inny kadrowicz Jana Urbana - Jakub Kiwior. FC Porto odniosło trzecie zwycięstwo w fazie zasadniczej i z 10 punktami awansowało na ósmą pozycję.

Cash, Ziółkowski i Szymański nie weszli na murawę

Z drużyn z Polakami w składzie wyżej w tabeli jest Aston Villa. Angielska ekipa - z Mattym Cashem w roli rezerwowego - wygrała z Young Boys Berno 2:1. Oba gole dla gospodarzy strzelił Holender Donyell Malen.

Drużyna z Birmingham z 12 punktami po pięciu kolejkach plasuje się na trzecim miejscu, ustępując jedynie gorszą różnicą bramek Olympique Lyon (6:0 z Maccabi Tel Awiw) i FC Midtjylland.

Duńska jedenastka przegrała w czwartek w Rzymie z Romą 1:2. Jan Ziółkowski, który w sierpniu trafił do włoskiej ekipy, oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. Zespół Polaka z dziewięcioma „oczkami” jest 15. w tabeli.

Nie pojawił się na boisku również Sebastian Szymański, ale wrócił do meczowej kadry Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół zremisował z Ferencvaros Budapeszt 1:1 i plasuje się na 20. miejscu w łącznej tabeli.

Reklama

Osiem punktów, ale lepszy bilans bramek, który pozwala być trzy lokaty wyżej, ma PAOK Saloniki, który - z Tomaszem Kędziorą w składzie - zremisował u siebie z Brann Bergen 1:1. Goście z Norwegii wyrównali w 89. minucie.

Zwycięzca Ligi Europy zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Po raz drugi w fazie zasadniczej Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek pod egidą UEFA, uczestniczy 36 drużyn. Każda z nich rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki 5. kolejki

AS Roma - FC Midtjylland 2:1 (1:0)

Aston Villa - Young Boys Berno 2:1 (2:0)

FC Porto - OGC Nice 3:0 (2:0)

Viktoria Pilzno - SC Freiburg 0:0

Fenerbahce Stambuł - Ferencvaros Budapeszt 1:1 (0:0)

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)

OSC Lille - Dinamo Zagrzeb 4:0 (2:0)

PAOK Saloniki - Brann Bergen 1:1 (0:0)

Łudogorec Razgrad - Celta Vigo 3:2 (1:0)

FC Bologna - Red Bull Salzburg 4:1 (1:1)

Crvena Zvezda Belgrad - FCSB Bukareszt 1:0 (0:0)

Go Ahead Eagles Deventer - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

KRC Genk - FC Basel 2:1 (2:0)

Maccabi Tel Awiw - Olympique Lyon 0:6 (0:3)

Nottingham Forest - Malmoe FF 3:0 (2:0)

Panathinaikos Ateny - Sturm Graz 2:1 (1:1)

Rangers FC - SC Braga 1:1 (1:0)

Betis Sewilla - FC Utrecht 2:1 (1:0)