Świderski opuścił boisko po godzinie gry

Świderski na listę strzelców wpisał się w 18. minucie. NapastnikPanathinaikosuto jego czwarte trafienie w Lidze Europy i wraz z dwoma innymi zawodnikami jest najskuteczniejszym piłkarzem rozgrywek.

28-letni reprezentant Polski, który w pierwszej połowie został też ukarany żółtą kartką, opuścił boisko w 65. minucie. "Koniczynki" po trzeciej wygranej mają dziewięć punktów i zajmują 14. lokatę w tabeli. Sturm z czterema jest na 28. miejscu.

Bednarek mecz zaczął na ławce rezerwowych

Jan Bednarek z FC Porto pojawiając się na boisku od początku drugiej połowy meczu z OGC Nice zagrał pierwszy mecz od 9 listopada, kiedy nabawił się kontuzji. Portugalska drużyna wygrała 3:0.

Bednarek z powodu urazu opuścił dwa listopadowe spotkania reprezentacji Polski oraz jeden pojedynek ligowy. W czwartek rozpoczął na ławce rezerwowych, ale od 46. minuty wszedł do gry. W końcówce został ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie.

Liga Konferencji. Prezydent Nawrocki nie pomógł. Trwa czarna seria Legii Warszawa
Cały mecz w barwach „Smoków” rozegrał inny kadrowicz Jana Urbana - Jakub Kiwior. FC Porto odniosło trzecie zwycięstwo w fazie zasadniczej i z 10 punktami awansowało na ósmą pozycję.

Cash, Ziółkowski i Szymański nie weszli na murawę

Z drużyn z Polakami w składzie wyżej w tabeli jest Aston Villa. Angielska ekipa - z Mattym Cashem w roli rezerwowego - wygrała z Young Boys Berno 2:1. Oba gole dla gospodarzy strzelił Holender Donyell Malen.

Drużyna z Birmingham z 12 punktami po pięciu kolejkach plasuje się na trzecim miejscu, ustępując jedynie gorszą różnicą bramek Olympique Lyon (6:0 z Maccabi Tel Awiw) i FC Midtjylland.

Duńska jedenastka przegrała w czwartek w Rzymie z Romą 1:2. Jan Ziółkowski, który w sierpniu trafił do włoskiej ekipy, oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. Zespół Polaka z dziewięcioma „oczkami” jest 15. w tabeli.

Nie pojawił się na boisku również Sebastian Szymański, ale wrócił do meczowej kadry Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół zremisował z Ferencvaros Budapeszt 1:1 i plasuje się na 20. miejscu w łącznej tabeli.

Osiem punktów, ale lepszy bilans bramek, który pozwala być trzy lokaty wyżej, ma PAOK Saloniki, który - z Tomaszem Kędziorą w składzie - zremisował u siebie z Brann Bergen 1:1. Goście z Norwegii wyrównali w 89. minucie.

Zwycięzca Ligi Europy zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Po raz drugi w fazie zasadniczej Ligi Europy, drugich pod względem rangi klubowych rozgrywek pod egidą UEFA, uczestniczy 36 drużyn. Każda z nich rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników wszystkie zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja 2026 w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

  • Wyniki 5. kolejki
  • AS Roma - FC Midtjylland 2:1 (1:0)
  • Aston Villa - Young Boys Berno 2:1 (2:0)
  • FC Porto - OGC Nice 3:0 (2:0)
  • Viktoria Pilzno - SC Freiburg 0:0
  • Fenerbahce Stambuł - Ferencvaros Budapeszt 1:1 (0:0)
  • Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
  • OSC Lille - Dinamo Zagrzeb 4:0 (2:0)
  • PAOK Saloniki - Brann Bergen 1:1 (0:0)
  • Łudogorec Razgrad - Celta Vigo 3:2 (1:0)
  • FC Bologna - Red Bull Salzburg 4:1 (1:1)
  • Crvena Zvezda Belgrad - FCSB Bukareszt 1:0 (0:0)
  • Go Ahead Eagles Deventer - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)
  • KRC Genk - FC Basel 2:1 (2:0)
  • Maccabi Tel Awiw - Olympique Lyon 0:6 (0:3)
  • Nottingham Forest - Malmoe FF 3:0 (2:0)
  • Panathinaikos Ateny - Sturm Graz 2:1 (1:1)
  • Rangers FC - SC Braga 1:1 (1:0)
  • Betis Sewilla - FC Utrecht 2:1 (1:0)
  • Tabela
  • 1. Olympique Lyon 5 4 0 1 11-2 12
  • 2. FC Midtjylland 5 4 0 1 12-5 12
  • 3. Aston Villa 5 4 0 1 8-3 12
  • 4. SC Freiburg 5 3 2 0 8-3 11
  • 5. Betis Sewilla 5 3 2 0 8-3 11
  • 6. Ferencvaros Budapeszt 5 3 2 0 9-5 11
  • 7. SC Braga 5 3 1 1 9-5 10
  • 8. FC Porto 5 3 1 1 7-4 10
  • 9. KRC Genk 5 3 1 1 7-5 10
  • 10. Celta Vigo 5 3 0 2 11-7 9
  • 11. OSC Lille 5 3 0 2 10-6 9
  • 12. VfB Stuttgart 5 3 0 2 8-4 9
  • 13. Viktoria Pilzno 5 2 3 0 6-2 9
  • 14. Panathinaikos Ateny 5 3 0 2 9-7 9
  • 15. AS Roma 5 3 0 2 7-5 9
  • 16. Nottingham Forest 5 2 2 1 9-5 8
  • 17. PAOK Saloniki 5 2 2 1 10-7 8
  • 18. FC Bologna 5 2 2 1 7-4 8
  • 19. Brann Bergen 5 2 2 1 6-3 8
  • 20. Fenerbahce Stambuł 5 2 2 1 5-5 8
  • 21. Celtic Glasgow 5 2 1 2 7-8 7
  • 22. Crvena Zvezda Belgrad 5 2 1 2 4-5 7
  • 23. Dinamo Zagrzeb 5 2 1 2 7-10 7
  • 24. FC Basel 5 2 0 3 7-7 6
  • 25. Łudogorec Razgrad 5 2 0 3 8-11 6
  • 26. Young Boys Berno 5 2 0 3 7-12 6
  • 27. Go Ahead Eagles Deventer 5 2 0 3 4-9 6
  • 28. Sturm Graz 5 1 1 3 4-7 4
  • 29. RB Salzburg 5 1 0 4 5-10 3
  • 30. Feyenoord Rotterdam 5 1 0 4 4-9 3
  • 31. FCSB Bukareszt 5 1 0 4 3-8 3
  • 32. FC Utrecht 5 0 1 4 2-7 1
  • 33. Rangers FC 5 0 1 4 2-9 1
  • 34. Malmoe FF 5 0 1 4 2-10 1
  • 35. Maccabi Tel Awiw 5 0 1 4 1-14 1
  • 36. OGC Nice 5 0 0 5 4-12 0