Świderski rozpoczął strzelanie

Starcie w stolicy Szwajcarii rozpoczęło się bardzo źle dla gospodarzy, którzy po 19 minutach przegrywali 0:3. Pierwszego gola strzelił Świderski, dwa następne dołożył Marokańczyk Anass Zaroury, który w 68. minucie skompletował hat-tricka. Chwilę później Świderski opuścił boisko. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, drugi z Polaków w greckiej drużynie, oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.

Reklama

Skorupski obronił rzut karny, ale nie zatrzymał Aston Villi

Na Villa Park piłkarze z Bolonii rozegrali dobry mecz, częściej strzelali na bramkę, trafili w poprzeczkę, lecz nie wywieźli nawet punktu. Jedynego gola zdobył w 13. minucie Szkot John McGinn. W 68. min gospodarze mieli doskonałą okazję, ale Ollie Watkins nie wykorzystał karnego - jego strzał Skorupski obronił nogami.

Bednarek i Kiwior skutecznie bronili dostępu do bramki Porto

W czwartek wystąpili jeszcze dwaj inni reprezentanci kraju. Jan Bednarek i Jakub Kiwior skutecznie dyrygowali obroną FC Porto, które wygrało z FC Salzburg 1:0. Zwycięstwo zapewnił gościom w czwartej doliczonej minucie Brazylijczyk William Gomes.

Szymański z golem dla Fenerbahce

Pierwsza seria meczów wyjątkowo została rozłożona na dwa dni. W środę bramkę dla Fenerbahce Stambuł zdobył Sebastian Szymański, ale turecki zespół przegrał na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb 1:3. Grali też Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) w zremisowanym u siebie 0:0 meczu z Maccabi Tel Awiw oraz Filip Rózga, którego Sturm Graz przegrał w Danii z FC Midtjylland 0:2.

Zwycięzca Ligi Europy zagra w Lidze Mistrzów

Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.

Reklama

Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Wyniki 1. kolejki piłkarskiej Ligi Europy

25 września, czwartek

Lille - SK Brann 2:1 (0:0)

Go Ahead Eagles - FCSB Bukareszt 0:1 (0:0)

Young Boys Berno - Panathinaikos Ateny 1:4 (1:3)

Ferencvaros Budapeszt - Viktoria Pilzno 1:1 (0:1)

Aston Villa - Bologna 1:0 (1:0)

FC Salzburg - FC Porto 0:1 (0:0)

FC Utrecht - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

VfB Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)

Rangers FC - KRC Genk 0:1 (0:0)

24 września, środa

PAOK Saloniki - Maccabi Tel Awiw 0:0

FC Midtjylland - Sturm Graz 2:0 (1:0)

Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce Stambuł 3:1 (1:1)

Betis Sewilla - Nottingham Forest 2:2 (1:2)

Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)

Crvena Zvezda Belgrad - Celtic Glasgow 1:1 (0:0)

SC Freiburg - FC Basel 2:1 (1:0)

OGC Nice - AS Roma 1:2 (0:0)

Malmoe FF - Łudogorec Razgrad 1:2 (0:2)