Świderski rozpoczął strzelanie
Starcie w stolicy Szwajcarii rozpoczęło się bardzo źle dla gospodarzy, którzy po 19 minutach przegrywali 0:3. Pierwszego gola strzelił Świderski, dwa następne dołożył Marokańczyk Anass Zaroury, który w 68. minucie skompletował hat-tricka. Chwilę później Świderski opuścił boisko. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, drugi z Polaków w greckiej drużynie, oglądał spotkanie z ławki rezerwowych.
Skorupski obronił rzut karny, ale nie zatrzymał Aston Villi
Na Villa Park piłkarze z Bolonii rozegrali dobry mecz, częściej strzelali na bramkę, trafili w poprzeczkę, lecz nie wywieźli nawet punktu. Jedynego gola zdobył w 13. minucie Szkot John McGinn. W 68. min gospodarze mieli doskonałą okazję, ale Ollie Watkins nie wykorzystał karnego - jego strzał Skorupski obronił nogami.
Bednarek i Kiwior skutecznie bronili dostępu do bramki Porto
W czwartek wystąpili jeszcze dwaj inni reprezentanci kraju. Jan Bednarek i Jakub Kiwior skutecznie dyrygowali obroną FC Porto, które wygrało z FC Salzburg 1:0. Zwycięstwo zapewnił gościom w czwartej doliczonej minucie Brazylijczyk William Gomes.
Szymański z golem dla Fenerbahce
Pierwsza seria meczów wyjątkowo została rozłożona na dwa dni. W środę bramkę dla Fenerbahce Stambuł zdobył Sebastian Szymański, ale turecki zespół przegrał na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb 1:3. Grali też Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki) w zremisowanym u siebie 0:0 meczu z Maccabi Tel Awiw oraz Filip Rózga, którego Sturm Graz przegrał w Danii z FC Midtjylland 0:2.
Zwycięzca Ligi Europy zagra w Lidze Mistrzów
Po raz drugi Liga Europy, drugie pod względem rangi rozgrywki UEFA, odbywa się w formule ligowej. Podobnie jak w Champions League, każdy z 36 uczestników rozegra po osiem spotkań - po cztery u siebie i na wyjeździe. Na podstawie wyników tych meczów wszystkie drużyny zostaną sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli. Kluby z miejsc 1-8 zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, a te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zespoły zostaną wyeliminowane.
Faza zasadnicza (ligowa) potrwa do 29 stycznia. Później już rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym, aż do finału, który jest zaplanowany na 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
- Wyniki 1. kolejki piłkarskiej Ligi Europy
- 25 września, czwartek
- Lille - SK Brann 2:1 (0:0)
- Go Ahead Eagles - FCSB Bukareszt 0:1 (0:0)
- Young Boys Berno - Panathinaikos Ateny 1:4 (1:3)
- Ferencvaros Budapeszt - Viktoria Pilzno 1:1 (0:1)
- Aston Villa - Bologna 1:0 (1:0)
- FC Salzburg - FC Porto 0:1 (0:0)
- FC Utrecht - Olympique Lyon 0:1 (0:0)
- VfB Stuttgart - Celta Vigo 2:1 (0:0)
- Rangers FC - KRC Genk 0:1 (0:0)
- 24 września, środa
- PAOK Saloniki - Maccabi Tel Awiw 0:0
- FC Midtjylland - Sturm Graz 2:0 (1:0)
- Dinamo Zagrzeb - Fenerbahce Stambuł 3:1 (1:1)
- Betis Sewilla - Nottingham Forest 2:2 (1:2)
- Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)
- Crvena Zvezda Belgrad - Celtic Glasgow 1:1 (0:0)
- SC Freiburg - FC Basel 2:1 (1:0)
- OGC Nice - AS Roma 1:2 (0:0)
- Malmoe FF - Łudogorec Razgrad 1:2 (0:2)
- Tabela:
- M Z R P gole pkt
- 1. Panathinaikos Ateny 1 1 0 0 4:1 3
- 2. Dinamo Zagrzeb 1 1 0 0 3:1 3
- 3. Midtjylland 1 1 0 0 2:0 3
- 4. AS Roma 1 1 0 0 2:1 3
- Łudogorec Razgrad 1 1 0 0 2:1 3
- 6. OSC Lille 1 1 0 0 2:1 3
- SC Freiburg 1 1 0 0 2:1 3
- VfB Stuttgart 1 1 0 0 2:1 3
- 9. FC Porto 1 1 0 0 1:0 3
- FCSB Bukareszt 1 1 0 0 1:0 3
- KRC Genk 1 1 0 0 1:0 3
- Olympique Lyon 1 1 0 0 1:0 3
- 13. Aston Villa 1 1 0 0 1:0 3
- SC Braga 1 1 0 0 1:0 3
- 15. Nottingham Forest 1 0 1 0 2:2 1
- 16. Betis Sewilla 1 0 1 0 2:2 1
- 17. Celtic Glasgow 1 0 1 0 1:1 1
- Viktoria Pilzno 1 0 1 0 1:1 1
- 19. Ferencvaros Budapeszt 1 0 1 0 1:1 1
- Crvena Zvezda Belgrad 1 0 1 0 1:1 1
- 21. Maccabi Tel Awiw 1 0 1 0 0:0 1
- PAOK Saloniki 1 0 1 0 0:0 1
- 23. Celta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
- FC Basel 1 0 0 1 1:2 0
- SK Brann Bergen 1 0 0 1 1:2 0
- 26. Malmoe FF 1 0 0 1 1:2 0
- OGC Nice 1 0 0 1 1:2 0
- 28. Bologna 1 0 0 1 0:1 0
- FC Utrecht 1 0 0 1 0:1 0
- Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:1 0
- Rangers FC 1 0 0 1 0:1 0
- Go Ahead Eagles 1 0 0 1 0:1 0
- FC Salzburg 1 0 0 1 0:1 0
- 34. Fenerbahce Stambuł 1 0 0 1 1:3 0
- 35. Sturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
- 36. Young Boys Berno 1 0 0 1 1:4 0
