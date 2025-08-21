Lech tylko na początku dotrzymał kroku rywalom
Losy awansu do fazy ligowej Ligi Europy rozstrzygnęły się praktycznie po 45 minutach. Mistrz Polski fatalnie zagrał w defensywie, popełniał mnóstwo błędów i mógł, a właściwie powinien przegrywać 1:7, a nie 1:4. Goście nie wykorzystali rzutu karnego, a bramkarza gospodarzy Bartosza Mrozka dwukrotnie wyręczył słupek.
Tyko pierwsze fragmenty spotkania mogły dać nadzieje 25 tysiącom kibiców, że gospodarze będą w stanie nawiązać równorzędna walkę z rywalami. Dośrodkowanie Luisa Palmy wprawdzie nie trafiło do adresata, ale sprawiło trochę zamieszania na przedpolu bramki przyjezdnych. W kolejnej akcji Mikael Ishak trafił w boczną siatkę.
Obrona Lecha dziurawa jak sito
Potem Belgowie szybko wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli testować defensywę przeciwnika. A obrona Lecha wyglądała w tym meczu wyjątkowo słabo, lechici byli spóźnienie w swoich reakcjach i popełniali sporo prostych błędów. Piłkarze Genk wyprowadzili szybką kontrę, wprawdzie Patrik Hrosovsky miał problemy z jej sfinalizowaniem w pierwszym podejściu, ale po chwili otworzył wynik.
Mistrzowie Polski zdołali się otrząsnąć na moment. Zawodnicy KRC Genk stracili piłkę na środku boiska i Ishak wyprowadził kontratak. Dograł do Filipa Jagiełły, który uderzył precyzyjnie i wyrównał stan spotkania.
Mrozek obronił rzut karny
Zapowiadało się ciekawe widowisko, ale szybko stało się ono wyjątkowo jednostronne. Belgowie z łatwością wchodzili w pole karne „Kolejorza” i niemal każda ich akcja pachniała bramką.
Już trzy minuty po trafieniu Jagiełły, Koreańczyk Hyeon-gyu Oh miał dużo swobody w polu karnym i znalazł miejsce by oddać strzał. Piłka powoli turlała się po murawie, trafiła w słupek i niemal wpadła w ręce Mrozka. Chwilę później urazu doznał Antonio Milic, który musiał opuścić boisko. Lechici krótko grali w osłabieniu, ale rywale to bezwzględnie wykorzystali – na listę strzelców ponownie wpisał się Hrosovsky.
Na 3:1 podwyższył kapitan Genk Bryan Heynen po rzucie rożnym i kolejnym błędzie defensywy Lecha. Pięć minut później arbiter podyktował rzut karny dla Belgów, ale Mrozek odbił strzał Hyeon-gyu Oh i nie dał się także pokonać po dobitce.
Lech już po pierwszej połowie był na deskach
Koreańczyk szybko się zrehabilitował – lechici po kolejnej stracie piłki na własne połowie nie zdążyli się poustawiać w obronie i azjatycki napastnik w końcu zanotował trafienie. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później Hyeon-gyu Oh znów miał pecha, bowiem trafił w słupek.
Lech w ostatnich minutach pierwszej połowy był praktycznie "na deskach" i sprawiał wrażenie, jakby chciał tylko dotrwać do przerwy z jak najmniejszą stratą. Należy podziwiać najzagorzalszych fanów mistrza Polski, którzy gwizdali, ale bezustannie krzyczeli: "Walczyć, Kolejorz walczyć".
Fiabema w sytuacji sam na sam nie trafił w piłkę
Poznaniacy drugą część pojedynku zaczęli w możliwie najgorszy sposób. W niegroźnej sytuacji wprowadzony w przerwie Michał Gurgul próbował klatką piersiową podać do Mrozka, ale uczynił to zbyt mocno i bramkarz Lecha nie zdołał złapać futbolówki.
Na tym emocje się skończyły. Podopieczni Thorstena Finka mocno wyhamowali, oddali piłkę poznaniakom, ale skutecznie likwidowali się akcje. Defensywę Belgów próbował rozmontować Ishak i Bengtsson, ale bez efektu. Poznański zespół nie tylko miał dziurawą obronę, ale nie posiadał atutów w ofensywie. W końcówce skompromitował się Bryan Fiabema, który w sytuacji sam na sam nie trafił w piłkę.
Poznaniacy mają tydzień na przygotowanie się do rewanżu, który będzie jednak tylko formalnością. Zespół Nielsa Frederiksena może myśleć już o losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji.
- Lech Poznań - KRC Genk 1:5 (1:4)
- Bramki: 0:1 Patrik Hrosovsky (10), 1:1 Filip Jagiełło (19), 1:2 Patrik Hrosovsky (25), 1:3 Bryan Heynen (34), 1:4 Hyeon-gyu Oh (40), 1:5 Michał Gurgul (48-samobójcza).
- Sędzia: Donatas Rumsas (Litwa)
- Widzów: 25 443
- Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Alex Douglas (46. Michał Gurgul), Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic (26. Wojciech Mońka), Joao Moutinho – Leo Bengtsson (61. Bryan Fiabema), Antoni Kozubal, Gisli Thordarson (61. Timothy Ouma), Filip Jagiełło, Luis Palma - Mikael Ishak (79. Kornel Lisman)
- KRC Genk: Tobias Lawal – Zakaria El Ouhadi, Mujaid Sadick, Matte Smets, Joris Kayembe – Ibrahima Sory Bangoura (90+1. Nikolas Sattlberger), Bryan Heynen (78. Konstantinos Karetsas), Patrik Hrosovsky – Jarne Steuckers (70. Junya Ito), Hyeon-gyu Oh (78. Toluwalase Arkodare), Yira Sor (70. Noah Adedeji-Sternberg)
