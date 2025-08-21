Lech tylko na początku dotrzymał kroku rywalom

Losy awansu do fazy ligowej Ligi Europy rozstrzygnęły się praktycznie po 45 minutach. Mistrz Polski fatalnie zagrał w defensywie, popełniał mnóstwo błędów i mógł, a właściwie powinien przegrywać 1:7, a nie 1:4. Goście nie wykorzystali rzutu karnego, a bramkarza gospodarzy Bartosza Mrozka dwukrotnie wyręczył słupek.

Tyko pierwsze fragmenty spotkania mogły dać nadzieje 25 tysiącom kibiców, że gospodarze będą w stanie nawiązać równorzędna walkę z rywalami. Dośrodkowanie Luisa Palmy wprawdzie nie trafiło do adresata, ale sprawiło trochę zamieszania na przedpolu bramki przyjezdnych. W kolejnej akcji Mikael Ishak trafił w boczną siatkę.

Obrona Lecha dziurawa jak sito

Potem Belgowie szybko wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli testować defensywę przeciwnika. A obrona Lecha wyglądała w tym meczu wyjątkowo słabo, lechici byli spóźnienie w swoich reakcjach i popełniali sporo prostych błędów. Piłkarze Genk wyprowadzili szybką kontrę, wprawdzie Patrik Hrosovsky miał problemy z jej sfinalizowaniem w pierwszym podejściu, ale po chwili otworzył wynik.

Mistrzowie Polski zdołali się otrząsnąć na moment. Zawodnicy KRC Genk stracili piłkę na środku boiska i Ishak wyprowadził kontratak. Dograł do Filipa Jagiełły, który uderzył precyzyjnie i wyrównał stan spotkania.

Mrozek obronił rzut karny

Zapowiadało się ciekawe widowisko, ale szybko stało się ono wyjątkowo jednostronne. Belgowie z łatwością wchodzili w pole karne „Kolejorza” i niemal każda ich akcja pachniała bramką.

Już trzy minuty po trafieniu Jagiełły, Koreańczyk Hyeon-gyu Oh miał dużo swobody w polu karnym i znalazł miejsce by oddać strzał. Piłka powoli turlała się po murawie, trafiła w słupek i niemal wpadła w ręce Mrozka. Chwilę później urazu doznał Antonio Milic, który musiał opuścić boisko. Lechici krótko grali w osłabieniu, ale rywale to bezwzględnie wykorzystali – na listę strzelców ponownie wpisał się Hrosovsky.

Na 3:1 podwyższył kapitan Genk Bryan Heynen po rzucie rożnym i kolejnym błędzie defensywy Lecha. Pięć minut później arbiter podyktował rzut karny dla Belgów, ale Mrozek odbił strzał Hyeon-gyu Oh i nie dał się także pokonać po dobitce.

Lech już po pierwszej połowie był na deskach

Koreańczyk szybko się zrehabilitował – lechici po kolejnej stracie piłki na własne połowie nie zdążyli się poustawiać w obronie i azjatycki napastnik w końcu zanotował trafienie. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później Hyeon-gyu Oh znów miał pecha, bowiem trafił w słupek.

Lech w ostatnich minutach pierwszej połowy był praktycznie "na deskach" i sprawiał wrażenie, jakby chciał tylko dotrwać do przerwy z jak najmniejszą stratą. Należy podziwiać najzagorzalszych fanów mistrza Polski, którzy gwizdali, ale bezustannie krzyczeli: "Walczyć, Kolejorz walczyć".

Fiabema w sytuacji sam na sam nie trafił w piłkę

Poznaniacy drugą część pojedynku zaczęli w możliwie najgorszy sposób. W niegroźnej sytuacji wprowadzony w przerwie Michał Gurgul próbował klatką piersiową podać do Mrozka, ale uczynił to zbyt mocno i bramkarz Lecha nie zdołał złapać futbolówki.

Na tym emocje się skończyły. Podopieczni Thorstena Finka mocno wyhamowali, oddali piłkę poznaniakom, ale skutecznie likwidowali się akcje. Defensywę Belgów próbował rozmontować Ishak i Bengtsson, ale bez efektu. Poznański zespół nie tylko miał dziurawą obronę, ale nie posiadał atutów w ofensywie. W końcówce skompromitował się Bryan Fiabema, który w sytuacji sam na sam nie trafił w piłkę.

Poznaniacy mają tydzień na przygotowanie się do rewanżu, który będzie jednak tylko formalnością. Zespół Nielsa Frederiksena może myśleć już o losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji.