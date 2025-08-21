Dodatkowa kara dla Rakowa w zawieszeniu

W komunikacie UEFA dotyczącym spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, które odbyło się 14 sierpnia, poinformowano o nałożeniu na polski zespół grzywien w wysokości 30 tysięcy euro za odpalanie na trybunach materiałów pirotechnicznych oraz 10 tysięcy euro za prezentowanie treści "niewłaściwych dla wydarzenia sportowego".

Reklama

Dodatkowo Raków dostał zakaz sprzedaży biletów na następne wyjazdowe spotkanie pod egidą UEFA, przy czym tę karę zawieszono na okres dwóch lat.

Postępowanie przeciwko Izraelczykom trwa

Największą dyskusję wywołało jednak zachowanie grupy kibiców Maccabi Hajfa, które z powodu trwającego konfliktu zbrojnego w regionie nie może występować w roli gospodarza w Izraelu. Na jednej z trybun stadionu w Debreczynie pojawił się transparent z napisem: "Mordercy od 1939 roku".

Postępowanie w sprawie zarzutów przeciwko Maccabi Hajfa w kontekście tego samego meczu nadal trwa, a kolejne informacje zostaną przedstawione w odpowiednim czasie - zakomunikowała UEFA.

Raków z szansami na awans do fazy ligowej

Raków wygrał w Debreczynie 2:0, odrobił straty z pierwszego spotkania (0:1) i awansował do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór w pierwszym meczu tej fazy podejmie w Częstochowie bułgarską Ardę Kyrdżali, rewanż odbędzie się za tydzień.