Raków niepokonany w Lidze Konferencji

W czwartek polski kwartet spisał się niemal idealnie. Wygrały mecze Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia Warszawa, a zremisowała Jagiellonia Białystok. Trzy zespoły, poza stołecznym, awansowały do fazy pucharowej, a ekipa spod Jasnej Góry, która nie przegrała żadnego z sześciu spotkań, jest już pewna występu w 1/8 finału.

Ranking UEFA, na podstawie którego dzielone są miejsca w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji, a także różnicowany etap, z którego startują poszczególne zespoły, powstaje w oparciu o wyniki wszystkich uczestniczących w europejskich pucharach drużyn z ostatnich pięciu sezonów. Liczą się poszczególne spotkania (od eliminacji), ale również szczebel i rodzaj rozgrywek. System liczenia punktów wygląda następująco: za zwycięstwo (od fazy ligowej) otrzymuje się 2 pkt, a w eliminacjach - 1 pkt, remis to - odpowiednio - 1 pkt i 0,5 pkt.

Zdobyte punkty dzieli się przez liczbę drużyn reprezentujących dane państwo. Ponadto uwzględniane są punkty bonusowe za udział w fazie zasadniczej każdych rozgrywek, za miejsce w klasyfikacjach końcowych tego etapu oraz kolejne awanse w fazie pucharowej; najwyższe w Lidze Mistrzów, najniższe - w Lidze Konferencji.

Dwa polskie zespoły w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów

Dobra gra polskich klubów, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, skutkowała systematycznymi postępami w europejskiej hierarchii. Półtora roku temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15., gdyż poprzednia edycja rozgrywek UEFA dała Polsce - głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły do ćwierćfinału Ligi Konferencji - aż 11,750 pkt.

Ten sukces oznaczał, że w edycji 2026/27 - ranking UEFA działa z rocznym przesunięciem - w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach najbardziej prestiżowej Ligi Mistrzów (od 2. rundy w tzw. ścieżce mistrzowskiej i ligowej), jeden w Lidze Europy (od 3. rundy) i dwa w Lidze Konferencji (od 2. rundy). A to daje większe szanse na udział w fazie zasadniczej jakichkolwiek rozgrywek.

Polska w edycji 2025/26 zdobyła już 47,500 pkt

Obecny sezon Polska zaczęła jednak na 13. miejscu w rankingu krajowym, ponieważ odpadł jej skromny, zaledwie czteropunktowy, dorobek z 2020/21, a w czterech kolejnych latach było już tylko lepiej.

Wszystkie pozycje w przedziale 11-14 oznaczają jeszcze większe przywileje, gdyż wtedy - jak w tym sezonie w przypadku Szkocji, Szwajcarii, Austrii i Norwegii - mistrz kraju rozpoczyna kwalifikacje Ligi Mistrzów od 4., ostatniej rundy, więc jest pewny udziału co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Europy. Lokata 10. oznacza jedno miejsce w fazie głównej Champions League.

Istotna jest jednak także różnica między 12. a 13. miejscem, gdyż to wyższe sprawia, że zdobywca krajowego pucharu do eliminacji LE przystępuje w decydującej rundzie, zatem w razie niepowodzenia „spada” do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. I właśnie 12. miejsce osiągnęła Polska już w październiku po wyprzedzeniu Norwegii, a teraz zrobiła kolejny krok naprzód i awansowała na 11. lokatę.

Polska w edycji 2025/26 zdobyła już 47,500 pkt (za 28 zwycięstw, w tym 11 już w fazie ligowej, i 11 remisów), a do tego jest już pewna siedmiu punktów bonusowych (najwięcej 4,250 za awans Rakowa do 1/8 finału), czyli po podzieleniu przez cztery kluby daje 13,625.

To już prawie trzykrotnie lepszy dorobek niż w liczącym się wciąż do pięcioletniego zestawienia sezonie 2021/22 (4,625), co sprawia, że u progu kolejnej edycji Polska będzie 10. To wymarzona pozycja w kontekście udziału w Lidze Mistrzów, ale po pierwsze od sezonu 2028/29, a po drugie - co ważniejsze - trzeba ją utrzymać wynikami na boisku.

Jednocześnie 13,625 to... najlepszy bilans w skali obecnego sezonu, przed wszystkimi tuzami europejskiego futbolu. Kolejne miejsca zajmują Anglia - 13,486, Niemcy - 12,285 i... Cypr - 11,406. Dalej Włochy, Hiszpania, Francja, Portugali, itd.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że większość drużyn z europejskich potęg przystąpiła do rywalizacji głównie w fazach ligowych i na razie bazują przede wszystkim na bonusach za zapewniony udział w tym etapie. Już w styczniu, kiedy fazę zasadniczą dokończą Liga Mistrzów i Liga Europy, Polska straci swoją pozycję.

AEK Ateny zaszkodził Polsce

Łącznie w pięcioletnim zestawieniu ma w tym momencie 44,625 pkt i jest sklasyfikowana między 10. Czechami - 46,075 a 12. Grecją - 43,712. Po tak udanych występach, jak w czwartek, pojawiła się nadzieja na pogoń za Czechami, ale tu podwójnie zaszkodził Polsce... AEK Ateny. Dwa gole w doliczonym czasie drugiej połowy dały greckiej drużynie wygraną z Universitateą Krajowa 3:2, co poprawiło bilans kraju, ale przede wszystkim sprawiło, że „rzutem na taśmę” na 24. miejsce, ostatnie premiowane awansem, wskoczyła Sigma Ołomuniec i Czesi nadal mają w grze cztery z pięciu drużyn.

Na 13. Danię - 39,356 i 14. Norwegię - 38,587 polskie kluby w zasadzie już nie muszą się oglądać, bo ich straty są zbyt duża. Liderem pięcioletniej klasyfikacji jest Anglia - 104,325 pkt, przed Włochami - 92,196 i Hiszpanią - 86,171. Kolejne pozycje zajmują: Niemcy, Francja, Holandia (cała szóstka ma komplet zespołów w grze), Portugalia, Belgia, Turcja i Czechy, które zamykają czołową „10”.