Napięta atmosfera przed rewanżem Maccabi - Raków

Atmosfera przed drugim pojedynkiem Rakowa z Izraelczykami jest napięta. W Częstochowie miejscowi kibice w trakcie meczu wywiesili na jednej z trybun transparent z hasłem odnoszącym się do sytuacji w Strefie Gazy. Na białym płótnie doskonale widoczne było hasło: "Izrael morduje, a świat milczy".

Po meczu nie popisali się piłkarze z Izraela. Gracze Maccabi zostawili po sobie straszny bałagan w szatni. Ciężko powiedzieć, czy była to ich odpowiedź na transparent wywieszony przez kibiców, czy może po prostu elementarny brak kultury.

Bójka Izraelczyków z piłkarzami Rakowa na środku boiska

Nie ma za to żadnych wątpliwości, że Raków w rewanżu musi odrabiać straty. Podopieczni Marka Papszuna przegrali na własnym stadionie 0:1. Ze względu na sytuację polityczną i z obawy o bezpieczeństwo rewanż odbędzie się węgierskim Debreczynie. Już wczoraj między piłkarzami obu drużyn doszło do bójki.

Najpierw oficjalny trening na płycie stadionu w Debreczynie odbyli zawodnicy izraelskiej drużyny. Po nich na murawę wyszli gracze Rakowa. Jednak ekipa z Hajfy nie spieszyła się z opuszczeniem boiska. Izraelczycy ewidentnie szukali zaczepki. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać, która strona prowokowała. W efekcie doszło do bójki.

Izraelczycy obwiniają Raków

Izraelskie media twierdzą, że to piłkarze Rakowa zbyt wcześnie weszli na murawę i okazali w ten sposób brak szacunku dla piłkarzy Maccabi, co doprowadziło do bójki między zawodnikami. Izraelczycy mieli złożyć oficjalną skargę do UEFA.

Jak widać między piłkarzami i klubami iskrzy już przed meczem. Jak będzie na boisku? Przekonamy się od godz. 20.00. Wtedy rozpocznie się rewanżowy pojedynek Maccabi Hajfa - Raków Czestochowa.