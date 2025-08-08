Maccabi krok bliżej do awansu

W czwartkowy wieczór Raków podejmował na własnym stadionie Maccabi. Oba kluby zmierzyły się ze sobą w pierwszym meczu 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji. Lepsi okazali się goście, którzy wygrali 1:0 i są w zdecydowanie lepszej sytuacji przed rewanżem.

Fatalne zachowanie piłkarzy z Izraela

Niestety Izraelczycy nie potrafili zachować się do końca z klasą. Po ich wizycie klubowa szatnia przypominała "Stajnię Augiasza". Serwis sprzątający na pewno musiał się mocno natrudzić, by pomieszczenie doprowadzić do należytego stanu.

Krajobraz w szatni gości po meczu w Częstochowie… Chyba zawodnicy i sztab Maccabi nie mieli najlepszych ocen z zachowania w szkole - skomentował dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński, który wrzucił do sieci nagranie z "dziełem", które po sobie zostawili Izraelczycy.

Izraelczycy odpowiedzieli na transparent?

Nie wiadomo czemu piłkarze z Izraela zachowali się w ten sposób. Czy było to spowodowane brakiem dobrego wychowania, czy może odpowiedzią na transparent wywieszony przez kibiców Rakowa?

W trakcie meczu na trybunie, którą zajmują najzagorzalsi fani częstochowskiej drużyny wisiało białe płótno z czarnym napisem: "Izrael morduje, a świat milczy".

W związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy Raków rewanżowy mecz z Maccabi Hajfa rozegra na Węgrzech, w Debreczynie.