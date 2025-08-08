Brzęczka zwolnił Boniek

Brzęczek wraca do PZPN po ponad czterech latach. W latach 2018-21 był selekcjonerem seniorskiej kadry narodowej. Podczas jego kadencji biało-czerwoni awansowali do mistrzostw Europy i utrzymali się w dywizji A Ligi Narodów. Jego bilans w tej roli to 12 zwycięstw, pięć remisów i siedem porażek. W styczniu 2021 roku został jednak niespodziewanie zwolniony przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka i zastąpiony Portugalczykiem Paulo Sousą.

Brzęczek wierzy w młodych piłkarzy

Brzęczek pracował także jako trener m.in. Rakowie Częstochowa, Lechii Gdańsk, GKS Katowice, Wiśle Płock oraz Wiśle Kraków. Jako piłkarz rozegrał w koszulce z orłem na piersi 42 spotkania, zdobywając w nich cztery bramki. W 1992 roku wywalczył wicemistrzostwo olimpijskie w Barcelonie, pełniąc funkcję kapitana zespołu.

Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach – oznajmił Brzęczek, cytowany w komunikacie PZPN.

Fatalny występ na mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Majewskiego rozegrała 16 meczów. Bilans to sześć zwycięstw, trzy remisy i siedem porażek. Jego pracę zakończył nieudany występ w czerwcowych ME na Słowacji, gdzie biało-czerwoni przegrali z Gruzją 1:2, z Portugalią 0:5 oraz z Francją 1:4 i zajęli ostatnie miejsce w grupie.

To był dla mnie niezapomniany czas i wielka duma. Praca z kadrą narodową jest ogromnym honorem dla każdego trenera. Przez niemal dwa lata współpracy przeżyliśmy mnóstwo pięknych chwil, jak awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Wspólnie uznaliśmy że moja misja dobiegła końca i nadszedł czas powrotu do piłki klubowej. Trzymam kciuki za tę reprezentację – powiedział Majewski.

Szkoleniowcowi za pracę podziękował dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna i dodał, że wspólnie zdecydowali, iż nie będzie ona kontynuowana. Przed trenerem Majewskim kolejne wyzwania, w których jako federacja będziemy mu kibicować. Życzymy wszystkiego najlepszego w dalszej pracy szkoleniowej i dziękujemy za wspólny czas. Powodzenia, Trenerze! – przekazał Dorna.

Kadra Brzęczka będzie walczyć o awans na igrzyska

Wiosną 2026 roku rozpoczną się eliminacje do turnieju finałowego MME w 2027 roku, który zorganizują wspólnie Serbia i Albania. Będą one jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich 2028 w Los Angeles. Biało-czerwone, już pod wodzą Brzęczka, zagrają w grupie z Włochami, Szwecją, Macedonią Północną, Czarnogórą i Armenią.

Bezpośrednio z eliminacji awansuje dziewięciu zwycięzców grup oraz drużyna z najlepszym bilansem z drugich miejsc. Pozostałe osiem ekip z tych lokat utworzy cztery pary barażowe. Ich zwycięzcy także wystąpią w turnieju finałowym.