Lewandowski zaliczył kapitalny sezon

Lewandowski w rozgrywkach 2024/25 wraz kolegami z drużyny sięgnął po potrójną koronę. Najpierw do gabloty Barcelony trafił Superpuchar Hiszpanii, następnie krajowy Puchar, a na końcu trofeum za wygranie LaLiga. Polak w całym sezonie łącznie rozegrał 52 spotkania, w których strzelił 42 gole.

Osiągnięcia 36-letniego snajpera Barcelony nie uszły uwadze ekspertów. Nasz rodak znalazł się wśród trzydziestu piłkarzy nominowanych do nagrody magazynu "France Football" dla najlepszego piłkarza świata.

Pajor nominowana wśród piłkarek

Szansę na zdobycie "Złotej Piłki" ma również Ewa Pajor. Klubowa koleżanka Lewandowskiego, tak jak on zaliczyła bardzo udany sezon w barwach Barcelony. Ponadto nasza piłkarka była liderką reprezentacji Polski podczas zakończonych niedawno mistrzostw Europy. Dla biało-czerwonych był to pierwszy w historii występ na tak wielkiej imprezie. Nasze panie mimo dzielnej postawy nie wyszły z grupy. Na pożegnanie z turniejem pokonały Danię 3:2, a Pajor była autorką jednej z bramek.

Rok temu Pajor była 29, Lewandowski bez nominacji

Nagrody za rok 2025, a właściwie sezon 2024/25, zostaną wręczone 22 września w Paryżu. W poprzedniej edycji triumfował Hiszpan Rodri z Manchesteru City. Lewandowskiego zabrakło wówczas w nominowanej trzydziestce. Wśród kobiet Pajor zajęła 29. miejsce, a zwyciężyła jej klubowa koleżanka Hiszpanka Aitana Bonmati.