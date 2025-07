Sposób i forma na rozwiązywanie kłopotów – to rozmowa. Zawsze tak postępowałem. Chcę wysłuchać jednej, drugiej i trzeciej strony – powiedział Jan Urban podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie.

Kulesza: Urban to jak najbardziej trafny wybór

Jan Urban to jak najbardziej trafny wybór na funkcję selekcjonera reprezentacji Polski – ocenił z kolei prezes PZPN Cezary Kulesza podczas oficjalnej prezentacji nowego trenera drużyny narodowej.

Jan Urban był doskonałym piłkarzem, był też członkiem sztabu naszej kadry. Zdobywał mistrzostwa, puchary. To trener z wielkim bagażem doświadczenia. Uważam, że to wybór jak najbardziej trafny – powiedział Kulesza.

Dlaczego poszukiwania selekcjonera trwały tak długo?

Jak przyznał, poszukiwania selekcjonera – po rezygnacji Michała Probierza - trwały ponad miesiąc, bo federacja chciała dokonać jak najlepszego wyboru.

PZPN w środę ogłosił, że 63-letni Urban będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski.

Rezygnacja Probierza po konflikcie z Lewandowskim

Reprezentacja Polski pozostawała bez trenera od 12 czerwca. Kilka dni wcześniej Michał Probierz odebrał opaskę kapitana nieobecnemu na zgrupowaniu kadry Robertowi Lewandowskiemu, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego szkoleniowca. Atmosfera wokół kadry była fatalna. 10 czerwca biało-czerwoni przegrali z Finlandią w Helsinkach 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata, a kilkadziesiąt godzin później ówczesny selekcjoner zrezygnował z pracy.

Sprawa opaski kapitana kadry

Nowy trener piłkarskiej reprezentacji Polski zapowiedział, że sprawę opaski kapitana kadry będzie chciał rozwiązać przed wrześniowym zgrupowaniem. Zamierza spotkać się z "zainteresowanymi osobami w różnych miejscach" i wtedy podejmie decyzję.

Przed czerwcowym meczem z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata ówczesny selekcjoner Michał Probierz pozbawił funkcji kapitana nieobecnego na zgrupowaniu Roberta Lewandowskiego, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego szkoleniowca.

W meczu w Helsinkach 10 czerwca opaskę miał założyć Piotr Zieliński, ale ostatecznie z powodu kontuzji nie wystąpił, a kapitanem był Jan Bednarek.

Wiadomo, że temat opaski kapitana jest do rozwiązania. Na pewno chcę porozmawiać z jednym, drugim, trzecim piłkarzem. Mieć opinię na ten temat, wysłuchać zainteresowanych – zapowiedział Urban podczas czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Tutaj na sali nie będziemy rozwiązywać tego tematu. Rozmowy nie zostaną przeprowadzone na zgrupowaniu, ale wcześniej. Spotkam się z zainteresowanymi w różnych miejscach i wtedy podejmę decyzję – dodał.

Nowy selekcjoner zadebiutuje 4 września w meczu z Holandią w Rotterdamie w eliminacjach mistrzostw świata.

Urban: Grosicki przedwcześnie zakończył karierę

Nowy selekcjoner Jan Urban zapytany o ewentualny powrót Kamila Grosickiego do piłkarskiej reprezentacji Polski powiedział, że nie wahałby się, gdyby 37-letni pomocnik był gotowy. Dodał, że ma problem z obsadzeniem tej pozycji i uważa, że "Grosik" przedwcześnie zakończył karierę.

Nie wahałbym się zapytać Kamila, czy jest gotów, by wrócić do kadry. Przyznam, że mam problem z obsadzeniem pozycji na której występuje – powiedział Urban podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie.

Urban uważa, że zakończenie kariery przez popularnego "TurboGrosika" nastąpiło za wcześnie.

Nie wiem, czemu chciał tak wcześnie żegnać się z reprezentacją. Zawsze można zrobić to troszeczkę później, nie jest to łatwa sytuacja. Jednak w poprzednim sezonie był najlepszym zawodnikiem w ekstraklasie, więc mówimy o kimś, kto naprawdę się wyróżnia – dodał.

Grosicki karierę reprezentacyjną zakończył udziałem w towarzyskim spotkaniu z Mołdawią 6 czerwca.

Urban: Muszę się obronić wynikami

Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przekazał na konferencji prasowej, że w ogóle nie dyskutował z władzami PZPN na temat długości kontraktu. Muszę się obronić wynikami – podkreślił.

Pierwsze pytanie o długość i szczegóły umowy z Urbanem skierowane zostało do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który błyskawicznie uciął tę kwestię. Później jeszcze raz do tego wrócił, wskazując, że gdyby piłkarze wiedzieli, że trener ma krótki kontrakt, to "mieliby z tyłu głowy, że i tak zaraz odejdzie".

Więcej światła rzucił Urban, choć też nie zdradził żadnych szczegółów.

To jest piłka nożna, wszystko musi funkcjonować. Można przygotować kontrakt, ale ja muszę się wybronić grą drużyny i wynikami – powiedział selekcjoner.

W drugiej części spotkania z mediami jeszcze raz wrócił do tego tematu i przyznał, że długość kontraktu nie ma większego znaczenia.

W ogóle nie dyskutowałem, czy dłuższy, czy krótszy. Gdy źle się dzieje, to podajemy sobie ręce i niech ktoś inny pomoże reprezentacji– dodał Urban.

Urban: Probierz popełnił błąd, też bym się wkurzył

Moim skromnym zdaniem Michał popełnił błąd w załatwianiu tej kwestii (opaski kapitana – PAP). I tyle... Ja muszę to wyjaśnić, natomiast uważam, że chyba jednak ta decyzja nie była podjęta w najlepszym momencie czy w najlepszy sposób – powiedział Urban podczas czwartkowej konferencji na PGE Narodowym w Warszawie.

Obserwowałem to z boku, tak jak dziennikarze, bo czytałem, co piszecie. Jeśli to jest prawda, że (Probierz – PAP) zadzwonił wieczorem, kiedy Robert usypiał dziecko, to ja też bym się wkurzył. I wydaje mi się, że być może Robert dlatego to wtedy zrobił. Na drugi dzień być może nie podjąłby takiej decyzji – o rezygnacji z gry w reprezentacji. Ale takie sytuacje w życiu się zdarzają – dodał.