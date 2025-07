Świątek nie dała szans Anisimovej

Finał miał jednostronny przebieg. Świątek nie dała Anisimovej żadnych szans. Polka praktycznie nie popełniała błędów, a Amerykanka zagrała bardzo słabo. Trzeba przyznać, że zaprezentowany przez nią poziom nie był godny wielkoszlemowego finału.

Perfekcyjna odpowiedź Świątek

Dla Świątek to pierwszy triumf nie tylko na Wimbledonie, ale również pierwsze turniejowe zwycięstwo w 2025 roku. Na polską tenisistkę i jej sztab trenerski od dłuższego czasu wylewała się fala krytyki. Pojawiały się nawet głosy że "Świątek już się skończyła". Wygrana na Wimbledonie jest najlepszą odpowiedzią jaką na takie opinie mogła udzielić 24-latka z Raszyna.

Jeszcze nie wiem, ile to dla mnie znaczy, bo to jest surrealistyczne. Nigdy nawet o tym nie marzyłam. To marzenie było zbyt odległe - przyznała 24-letnia Polka w wywiadzie na korcie.

Świątek miała wzloty i upadki

Świątek ma w dorobku sześć tytułów wielkoszlemowych. Zwyciężyła też czterokrotnie we French Open i raz w US Open.

Czuję się jak doświadczona zawodniczka, bo wcześniej wygrywałam turnieje wielkoszlemowe, ale tego się nie spodziewałam. Z trenerem mieliśmy wzloty i upadki, ale pokazaliśmy, że to jednak działa - stwierdziła.

Pierwszy raz od 114 lat zdarzyło się, by w finale tego turnieju jedna z tenisistek nie wygrała ani jednego gema.