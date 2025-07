Takiego człowieka w polskiej piłce jeszcze nie było

Moore, jak poinformował krakowski klub, objął pięć procent udziałów. Królewski, który wciąż posiada większościowy pakiet wiślackiej spółki, nie ma wątpliwości, że takiego człowieka w polskiej piłce jeszcze nie było.

Dzięki jego wsparciu i wierze w nasz projekt wkraczamy w nowy etap z odwagą, pewnością siebie i globalną perspektywą. Dla mnie jako prezesa szczególne znaczenie ma fakt, że Peter stał za inicjatywami, które realnie zmieniały świat – nie tylko w piłce nożnej, ale też w technologii, rozrywce i edukacji. Jego wiara w siłę klubowych społeczności, jego skromność oraz gotowość, by po sukcesach w świecie zachodnim wspierać rozwój Polski poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi światowymi praktykami – to coś wyjątkowego. To gest o ogromnym znaczeniu, który pokazuje, jak inspirująca może stać się ta współpraca – podkreślił Królewski.

Moore najlepszym prezesem roku w Anglii

70-letni Moore ma wnieść do Wisły doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pełniąc funkcję prezesa Liverpool FC, korporacyjnego wiceprezesa w Microsoft Xboxie oraz stanowiska wykonawcze w Sega, Reeboku i Unity Technologies.

Środowisku piłkarskiemu najbardziej znany jest z roli, jaką odegrał w słynnym angielskim klubie. W 2017 roku objął stanowisko dyrektora generalnego (CEO) w swoim Liverpoolu. Kierował w nim działalnością biznesową do 2020 roku. W tym czasie "The Reds" odnotowali największe sukcesy w najnowszej historii. W 2019 roku wygrali Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwa świata, a rok później – po 30-letniej przerwie – triumfowali w Premier League. Został wtedy uznany najlepszym prezesem roku w Anglii.

Liverpool rozkwitł pod rządami Moore'a

Poza sukcesami na boisku kadencja Moore'a przyniosła Liverpoolowi znaczący rozwój biznesowy i wzrost znaczenia marki na świecie. Klub poprawił swoje wyniki finansowe i komercyjne. Przychody po raz pierwszy w historii przekroczyły pół miliarda funtów.

Z dumą ogłaszam, że dołączyłem do Wisły Kraków jako właściciel mniejszościowy. To jeden z najbardziej historycznych i ukochanych klubów piłkarskich w Polsce. To, co przyciągnęło mnie do Wisły, to nie tylko jej dziedzictwo, ale silne zaangażowanie klubu w sprawy społeczności. Po niedawnej wizycie w Krakowie stało się dla mnie jasne, że piłka nożna to nie tylko gra, to siła dobra społecznego, jedności i dumy. To jest zgodne ze wszystkim, w co wierzę – napisał Moore w portalu społecznościowym X.

Wisła czwarty sezon z rzędu na zapleczu Ekstraklasy

Wisła to jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich klubów. 13 razy zdobyła mistrzowski tytuł, a pięciokrotnie sięgnęła po krajowy puchar. Ostatnie lata dla „Białej Gwiazdy” nie są dobre. Klub zmaga się z problemami finansowymi i rozpocznie czwarty kolejny sezon na zapleczu ekstraklasy. Współpraca z nowym udziałowcem ma to zmienić. Wisła z optymizmem spogląda w przyszłość. Przed nami długoterminowy proces pozytywnych zmian, które wymagają cierpliwości i trafnych wyborów – dziś został wykonany pierwszy krok – podsumował Królewski.