Linette przerwała złą serię

To była czwarta konfrontacja Linette z Pegulą - co ciekawe, do wszystkich doszło w USA - i pierwsze zwycięstwo Polki. Trzy poprzednie, m.in. w tegorocznym Indian Wells, w dwóch setach rozstrzygnęła na swoją korzyść Amerykanka.

Pogoda miała wpływ na mecz Linette z Pegulą

Spotkanie Linette z Pegulą rozpoczęło się we wtorek, ale zostało przerwane po dwóch setach z powodu burzy i opadów deszczu. Kolejną rywalką 33-letniej poznanianki będzie triufmatorka spotkania między Dunką Clarą Tauson (nr 16.) a Rosjanką Weroniką Kudermietową.

Linette pozostaje w grze także w deblu

Wcześniej w tegorocznej edycji Linette wygrała ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0, a w 1. rundzie miała tzw. wolny los. Zawodniczka trenowana przez Marka Gellarda pozostaje w grze także w deblu, w którym występuje w parze z Clarą Tauson, która... może być jej rywalką w walce o ćwierćfinał. W 1/16 finału po dwóch setach remisuje z Rosjanką Weroniką Kudermietową - 6:3, 6:7 (4-7). W środę w 1/8 finału para polsko-duńska ma się zmierzyć z mistrzyniami olimpijskimi z Paryża, Włoszkami Sarą Errani i mającą polskie korzenie Jasmine Paolini.