Świątek bez problemów awansowała do 3. rundy

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Turniej rozpoczęła od pojedynku z Potapową. Polka nie miała żadnego problemu z pokonaniem Rosjanki. Kolejną rywalką 24-latki z Raszyna miała być Kostiuk. Polka z Ukrainką miały wyjść na kort w poniedziałek.

Kontuzja nadgarstka wyeliminowała rywalkę Świątek

Do ich pojedynku jednak nie dojdzie. Rywalka naszej tenisistki z powodu kontuzji nadgarstka wycofała się z rywalizacji. Kostiuk. To oznacza, że Świątek do 1/8 finału awansowała bez gry. Jej kolejną przeciwniczkę wyłoni pojedynek Rumunki Sorany Cirstei, która w sobotę wyeliminowała Magdalenę Fręch, z Chinką Yue Yuan.

W grze w Cincinnati z Polek pozostaje jeszcze rozstawiona z numerem 31. Magda Linette, która w niedzielne popołudnie pokonała w drugiej rundzie Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0.