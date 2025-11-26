Ruud pieniądze zarobione na korcie inwestuje w nieruchomości

26-letni Norweg jest jednym z najbogatszych norweskich sportowców, w ub.r. zarobił ok. czterech milionów euro, natomiast jego majątek jest szacowany przez magazyn finansowy ”Kapital” na 50 milionów.

Reklama

Znany jest z tego, że większość zarobionych na sporcie pieniędzy inwestuje w nieruchomości, których po przekazaniu mieszkań siostrom pozostało mu w Oslo jeszcze pięć.

Apartamenty w miejscu byłego lotniska

25-letnia Caroline otrzymała mieszkanie, za które Ruud w 2021 roku zapłacił 650 tysięcy euro, natomiast młodsza 19-letnia Charlotte 49-metrową kawalerkę kupioną przed rokiem za 500 tysięcy euro.

Oba lokale położone są na ostatnich piętrach luksusowych apartamentowców w dzielnicy Fornebu, wybudowanej w miejscu byłego lotniska. Jak zwrócił uwagę dziennik ”Finasavisen” wartość obu apartamentów to dla przeciętnego Norwega szalona suma, lecz dla tenisisty jest równa tylko... podatkowi, który zapłacił za ub.r.