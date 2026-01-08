Kiedy reprezentacja Polski w tenisie gra mecz o półfinał United Cup?

Już wczesnym rankiem 9 stycznia br. Reprezentacja Polski powalczy z Australią o awans do półfinału United Cup 2026. Spotkanie Polska - Australia rozpocznie mecz Igi Świątek z Mayą Joint. Następnie o punkt dla Polski powalczy Hubert Hurkacz z Alex-em De Minaure-em. Ostatnim spotkaniem tego dnia będzie mikst.



Zwycięstwo w tym meczu zapewni Polsce awans do półfinału tych rozgrywek, gdzie już czeka reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

​Gdzie oglądać w telewizji?

Telewizyjną transmisję meczu Polska – Australia pokazuje kanał Polsat Sport 1, który ma prawa do pokazywania spotkań United Cup 2026 z udziałem Biało-Czerwonych.

Gdzie oglądać w internecie?

Legalny stream online z meczu Polska – Australia dostępny jest w serwisie Polsat Box Go, gdzie udostępniany jest kanał Polsat Sport 1 z transmisją United Cup.

Zwycięstwa w dwóch pierwszych meczach

Turniej United Cup Reprezentacja Polski rozpoczęła 5 stycznia 2026 r. w doskonałym stylu wygrywając z reprezentacją Niemiec 3-0. Hubert Hurkacz w pierwszym meczu od 208 dni (leczył kontuzję) pokonał Alexandra Zvereva 6-3 6-4.

Iga Świątek po zaciętym 3 setowym spotkaniu pokonała Evę Lys 3-6 6-3 6-4 i jednocześnie zapewniła wygraną Polsce.

Pierwszy dzień zmagań naszej drużyny zakończył mikst gdzie Katarzyna Kawa i Jan Zieliński pokonali parę Laura Siegemund Alexander Zverev w dwóch setach - 7:6(6) 6:3.

W drugim meczu grupowym Polska pokonała (również 3-0) Holandię. Najpierw Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora - 6:3, 7:6 (7-4).

Potem Iga Świątek wygrała bez większych problemów z Suzan Lamens - 6:3, 6:2.

A wynik całego spotkania ustalił pojedynek mikstów, w którym polska para Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrała z Demi Schuurs i Davidem Pelem 6:3, 3:6, 10-4.

Co to jest United Cup?

United Cup to międzynarodowy drużynowy turniej tenisowy, rozgrywany z udziałem 18 reprezentacji narodowych złożonych z kobiet i mężczyzn. Zadebiutował w kalendarzu w sezonie 2022/2023 jako następca ATP Cup i nawiązuje formułą do dawnego Pucharu Hopmana. Mecze między reprezentacjami składają się z trzech spotkań: singla kobiet, singla mężczyzn oraz miksta (gra podwójna mieszana). United Cup odbywa się na przełomie roku w Australii, zwykle na twardych kortach w dwóch miastach gospodarzy (m.in. Sydney, Perth), tuż przed Australian Open.

Punkty w rankingu

Zawodnicy zwycięskiej drużyny mogą zdobyć w United Cup maksymalnie 500 punktów rankingowych ATP lub WTA, co czyni te rozgrywki atrakcyjnymi sportowo. Liczba punktów jest dzielona inaczej dla kobiet (WTA) i dla mężczyzn (ATP) i zależy w szczególności od awansu do kolejnej fazy rozgrywek (w przypadku kobiet) i liczby wygranych meczów (w przypadku mężczyzn).

Nagrody finansowe

Pula nagród finansowych sięga kilkunastu milionów dolarów, dzielonych między uczestników w zależności od wyników reprezentacji i indywidualnych zwycięstw.