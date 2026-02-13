Świątek i Sabalenka nie zagrają w Dubaju

Rywalizacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpocznie się w niedzielę. Przed rokiem triumfowała Rosjanka Mirra Andriejewa, która w ćwierćfinale wyeliminowała Świątek. W Dubaju zabraknie również liderki rankingu WTA Białorusinki Aryny Sabalenki.

Z przykrością ogłaszam, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany terminarza. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, by doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells - oświadczyła Świątek, cytowana przez oficjalną stronę turnieju.

Świątek ma zaplanowany start w Indian Wells

Świątek, obecnie druga w rankingu światowym, ma wystąpić w trzecim w tym roku turnieju WTA 1000 w Indian Wells w Kalifornii (4-15 marca).