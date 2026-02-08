Lewandowski nadal imponuje skutecznością

Lewandowski mimo upływających lat utrzymuje świetną formę fizyczną, a co najważniejsze dla napastnika jego instynkt strzelecki nadal nie zawodzi. Kapitan reprezentacji Polski w obecnym sezonie hiszpańskiej La Liga na swoim koncie zgromadził już 10 goli. Ostatniego z nich zanotował w sobotnim meczu z Mallorcą.

Lewandowski ponownie udowodnił, szefom Barcelony, że jest ważnym i cennym ogniwem zespołu. Polak kolejny raz dał im powody do zastanowienia się nad przedłużeniem kończącego się w czerwcu kontraktu.

Lewandowski dostał konkretną ofertę

Lewandowski nie musi jednak nerwowo oczekiwać na ostateczną decyzję władz klubu. Na pewno nie zostanie na lodzie. Chętnych do jego angażu nie brakuje. W mediach od kilku miesięcy praktycznie co tydzień pojawiają się informacje o kolejnych zainteresowanych zatrudnieniem Polaka.

Najnowsze wieści są takie, że Chicago Fire złożyło Lewandowskiemu konkretną ofertę. W ekipie "Strażaków" w przeszłości grało wielu polskich piłkarzy. Aktualnie barwy tego klubu reprezentuje Dawid Poręba.

Chicago Fire kusi Lewandowskiego wysoką pensję

Teraz właścicielom Chicago Fire zamarzyło się, by wzmocnić drużynę Lewandowskim. Jeśli 37-letni napastnik nie podpisze nowej umowy z Barceloną, to w letnim okienku transferowym nie trzeba będzie za niego płacić kwoty odstępnego. Dzięki temu potencjalny pracodawca może naszemu rodakowi zaoferować wysoką pensję.

Klub z Chicago liczy, że właśnie wielkie pieniądze skuszą Lewandowskiego do przenosin za ocean. Jak informuje dziennikarz Nicolo Schira Polak dostał ofertę dwuletniego kontraktu z bardzo wysoką pensją.