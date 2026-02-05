Lewandowski kupił katamaran za 33 mln zł

Lewandowski sporo zarabia i sporo wydaje. 37-latek nie oszczędza na samochodach. Kapitan reprezentacji Polski znany jest ze słabości do drogich i szybkich aut. W swoim garażu ma kilka luksusowych egzemplarzy.

Niedawno napastnik słynnej Barcelony kupił nową "zabawkę". Tym razem zainwestował w 24-metrowy katamaran. Wydał na niego aż 33 mln zł. Łódź zamówił w polskiej stoczni Sunreef Yachts.

Lewandowski jak Noe. Tak widzi to Wojewódzki

Najnowsza inwestycja Lewandowskiego stała się obiektem do żartów dla Wojewódzkiego. Dziennikarz TVN, który sam jest znany z zamiłowania do luksusowych samochodów w szyderczy sposób skomentował zakup najlepszego polskiego piłkarza.

Robert Lewandowski zamówił w polskiej stoczni Sunreef Yachts 24-metrowy katamaran za 33 mln zł. Symboliczne. Niejaki Noe też zainwestował w spory statek, jak miał przecieki z góry - napisał Wojewódzki w swoim felietonie w "Polityce".

Kontrakt Lewandowskiego dobiega końca

Lewandowski cały czas nie może być pewny swojej przyszłości. Jego kontrakt z Barceloną wygasa z końcem czerwca. Polak chciałby zostać w Katalonii, ale hiszpański klub jeszcze nie podjął decyzji w sprawie przedłużenia umowy.

Polak w aktualnym sezonie w barwach Barcelony strzelił 12 goli i zaliczył trzy asysty w 27 meczach. Jego drużyna po 22. kolejkach jest liderem La Liga. Katalończycy w tym tygodniu po zwycięstwie 2:1 nad Albacete awansowali również do półfinału Pucharu Króla i cały czas mają szanse na końcowy triumf w Lidze Mistrzów.