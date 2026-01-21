Ter Stegen z Barceloną wywalczył 20 trofeów

Według informacji klubu, z którym Niemiec związany jest od ponad dekady, umowa z Gironą obowiązuje do końca trwającego sezonu. FC Barcelona osiągnęła porozumienie z Gironą w kwestii wypożyczenia Marca-Andre ter Stegena do 30 czerwca 2026 roku - napisano na oficjalnej stronie internetowej Barcelony.

Reklama

Przypomniano, że ter Stegen jest zawodnikiem "Dumy Katalonii" od 11 i pół roku, od maja 2014. Rozegrał 423 mecze o stawkę i wywalczył 20 trofeów. Spośród bramkarzy tego klubu więcej spotkań rozegrał tylko Victor Valdes – 534.

Szczęsny nadal musi czekać na swoją szansę

Odejście ter Stegena oznacza, że jednego konkurenta mniej w rywalizacji o miejsce w składzie będzie miał Wojciech Szczęsny. Pierwszym bramkarzem zespołu jest Joan Garcia.