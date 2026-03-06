Wyraźna zniżka formy Hurkacza

W światowym rankingu Hurkacz i Kovacevic są sąsiadami. Polak zajmuje 71. miejsce, a Amerykanin 72. Kovacevic nigdy jednak nie był notowany w czołowej 50, a Hurkacz przez długi czas plasował się w najlepszej dziesiątce.

Na razie jednak to tylko miłe wspomnienie. 29-letni Wrocławianin ma bowiem wyraźną zniżkę formy - przegrał piąte spotkanie z rzędu. Po porażce w drugiej rundzie Australian Open, w meczach otwarcia gorszy był też w Montpellier, Rotterdamie i Dubaju. To jego najgorsza seria od pięciu lat. W 2021 roku przegrał przed Wimbledonem sześć kolejnych meczów.

Tie-break zdecydował o awansie

W pierwszym secie meczu z Kovacevicem na korcie długo nic ciekawego się nie działo. Obaj zawodniczy wygrywali dość pewnie swoje gemy serwisowe. W tie-breaku Hurkacz prowadził 6-5 i miał piłkę setową przy podaniu rywala. Kovacevic zdobył jednak trzy punkty z rzędu, dzięki czemu cieszył się z wygranej partii.

W drugiej emocji było więcej. W dziewiątym gemie Amerykanin przełamał Hurkacza, ale ten natychmiast odrobił stratę. W tie-breaku znów jednak lepszy okazał się Kovacevic, który od stanu 3-3 oddał Polakowi tylko punkt.

Djokovic ma patent na polskich tenisistów

Wcześniej do drugiej rundy w Indian Wells awansował Majchrzak, który wygrał z Perricardem. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z numerem trzecim Serb Novak Djokovic.

Majchrzak będzie czwartym Polakiem, który zmierzy się z najbardziej utytułowanym tenisistą w historii. Oficjalny łączny bilans Serba z Hubertem Hurkaczem, Łukaszem Kubotem i Jerzym Janowiczem to 13-0.

Majchrzak kontra Djokovic już w sobotę

Do pierwszego meczu Polaka ze słynnym Serbem doszło już w 2004 roku. Nie był to jednak turniej rangi ATP, ale challenger w Budapeszcie. W jego trakcie Djokovic świętował 17. urodziny. W drugiej rundzie pokonał Kubota, a potem triumfował w całych zawodach.

Później, już w imprezach najważniejszego cyklu, Kubot z Djokoviciem grał czterokrotnie w latach 2009-11 - m.in. w finale w Belgradzie (2009) i w 1/8 finału Australian Open 2010.

W 2016 roku w pierwszej rundzie US Open Serbowi nie dał rady Janowicz, który wygrał jednego seta. W latach 2019-25 osiem razy z Djokoviciem mierzył się Hurkacz. Kilka z tych spotkań miało bardzo zacięty przebieg. W 1/8 finału Wimbledonu 2023 Serb wygrał 7:6 (8-6), 7:6 (8-6), 5:7, 6:4.

W maju ubiegłego roku grali w finale w Genewie. 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych zwyciężył 5:7, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2), notując wówczas 100. triumf w imprezie rangi ATP. Mecz Majchrzaka z Djokoviciem zaplanowany jest na sobotę.