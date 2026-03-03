Ronaldo wylądował w Madrycie

41-letni zawodnik Al-Nassr, jak przekazał portugalski portal „Sapo", miał wylądować prywatnym samolotem nad ranem we wtorek w Madrycie, dokąd dotarł z Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej.

- Portugalski gwiazdor Cristiano Ronaldo opuścił saudyjską stolicę w czasie bombardowań Iranu – przekazał „Sapo", przypominając, że w mieście tym mieszkał z partnerką Georginą Rodriguez oraz pięciorgiem dzieci.

Samolot z Ronaldo na pokładzie leciał nad Egiptem

Według ustaleń dziennikarzy należący do Ronaldo samolot Bombardier Global Express 6500 opuścił Rijad w poniedziałek wieczorem, lecąc do Hiszpanii nad terytorium Egiptu i Morzem Śródziemnym.

Komentatorzy lizbońskiego dziennika „Diario de Noticias" oraz CNN Brasil przypominają, że Ronaldo, który mieszkał w Madrycie w latach 2009-2018, bronił tam barw Realu. Odnotowują, że piłkarz ma w hiszpańskiej stolicy nie tylko szerokie grono znajomych, ale też nieruchomości oraz inwestycje.

Ronaldo nie był przewidziany do gry

Najbliższa kolejka ligowa w Arabii Saudyjskiej zaplanowana jest na 5-7 marca. Ronaldo nie był brany pod uwagę do gry przez sztab szkoleniowy Al-Nassr z powodu kontuzji.

W sobotę siły USA i Izraela przypuściły atak na Iran, który odpowiedział uderzeniami na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, a także na placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych w regionie. We wtorek rano Iran ostrzelał dronami ambasadę USA w Rijadzie.