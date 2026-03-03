Pech nie opuszcza Rodrygo

Rodrygo wrócił do gry po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej urazem mięśniowym. Wszedł z ławki rezerwowych w 54. minucie poniedziałkowego meczu La Liga z Getafe, który zakończył się porażką Realu. W 66. minucie Brazylijczyk, próbując przyśpieszyć, doznał kontuzji nogi. Natychmiast zaczął odczuwać ból, na chwilę upadł na murawę, po czym kontynuował grę i dokończył mecz.

Po badaniach przeprowadzonych dzisiaj przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Rodrygo zdiagnozowano zerwanie więzadła krzyżowego przedniego i zerwanie łąkotki zewnętrznej w prawej nodze - poinformował stołeczny klub w oświadczeniu.

Rodrygo nie zagra na mundialu

Kontuzja Rodrygo oznacza, że nie zagra w mistrzostwach świata, które rozpoczną się 11 czerwca. Reprezentacja Brazylii w fazie grupowej zmierzy się z Marokiem, Haiti i Szkocją.

W 2019 roku Rodrygo przeszedł do Realu z Santosu za 45 mln euro. Skrzydłowy stał się kluczowym piłkarzem „Królewskich” i zdobył wiele trofeów. Trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Ponadto zdobył Puchar Króla. Ma w dorobku po dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów i w Superpucharze UEFA. Triumfował też w Klubowych Mistrzostwach Świata. Łącznie rozegrał dla Realu 297 oficjalnych meczów, w których strzelił 71 goli i zaliczył 57 asyst.