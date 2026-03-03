Kibice przyłączyli się do protestu piłkarek

Hymnu narodowego Iranu nie odśpiewały ani zawodniczki, ani sztab szkoleniowy, co widać na ujęciach telewizyjnych z meczu. Do ich protestu przyłączyli się również niektórzy kibice na trybunach. Na fotografiach widać wielu kibiców trzymających flagi z czasów sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku. W porównaniu z obecną flagą, na środku - zamiast czerwonego emblematu Allaha - znajduje się złoty lew z mieczem i słońce.

Australijki wsparły piłkarki z Iranu

Według lokalnych mediów, irańskie piłkarki i trener Marziyeh Jafari odmówili komentarza w sprawie protestu i aktualnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Mogą oni jednak liczyć na wsparcie australijskich piłkarek.

Nasze myśli są z nimi i ich rodzinami. To trudna bez wątpienia sytuacja i naprawdę odważna decyzja, są tutaj i grają. Nie możemy zrobić dla nich nic więcej niż okazać szacunek na boisku i stworzyć najlepsze sportowe widowisko - tłumaczyła australijska piłkarka Amy Sayer, cytowana przez Australian Associated Press (AAP).

Na podobny protest, jak teraz piłkarki, zdecydowali się zawodnicy reprezentacji Iranu przed meczem z Anglią (2:6) w mistrzostwach świata 2022 w Katarze. Wtedy przed drugim spotkaniem z Walią (2:0) już hymn odśpiewali.

Trwają ataki Izraela i USA na Iran

Od soboty trwają nalotów USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi zaatakowany kraj ostrzelał m.in. amerykańskie bazy w pobliskich krajach, np. Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Katarze. Władze Iranu w weekend potwierdziły śmierć m.in. najwyższego przywódcy kraju, ajatollaha Alego Chameneiego. Prezydent USA Donald Trump ocenił w niedzielę, że operacja może potrwać cztery tygodnie.