Arka straciła gola już w 1. minucie

Legia przed 22. kolejką zajmowała przedostatnie miejsce w tabeli. Po sobotnim zwycięstwie nad Wisłą Płock awansowała na 15. pozycję i tym samym wydostała się ze strefy spadkowej. Do utrzymania nad kreską legioniści potrzebowali korzystnego rozstrzygnięcia meczu w Gdyni. Tylko remis lub porażka Arki gwarantowała im pozostanie na bezpiecznej lokacie.

Spotkanie fatalnie rozpoczęło się dla gospodarzy. Gorzej chyba nie mogło. Już w pierwszej minucie gry piłkę w bramce Arki umieścił Mateusz Wdowiak.

Arka odpowiedziała jeszcze przed przerwą

Później do siatki trafiali już tylko miejscowi. Arka jeszcze przed przerwą wyszła na prowadzenie. W 32. minucie do remisu doprowadził Michał Marcjanik. Obrońca gospodarzy wykorzystał błąd defensywy gości i z bliska na raty wpakował piłkę do siatki GKS.

Minutę przed końcem pierwszej połowy drugiego gola dla Arki strzelił Nazarij Rusyn. Winę w tej sytuacji ponosi Arkadiusz Jędrych, który zaliczył fatalną stratę przed polem karnym swojej drużyny.