Radomiak bez szans w starciu z Legią

W niedzielę legioniści na własnym stadionie gościli Radomiaka Radom. Kibice gospodarzy po ostatnim gwizdku sędziego trybuny obiektu przy Łazienkowskiej opuszczali w pełni zadowoleni. Ich ukochana drużyna wygrała 4:1.

Reklama

Kibice Legii przypomnieli Trzaskowskiemu o jego obietnicy

W trakcie meczu na "Żylecie" pojawił się transparent skierowany do prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej obiecywał, że w stolicy powstanie hala sportowa z prawdziwego zdarzenia, w której swoje mecze będą mogli m.in. rozgrywać koszykarze Legii.

Miesiące mijają, a w tej sprawie nic się nie dzieje. Dlatego fani stołecznego klubu podczas spotkania z Radomiakiem skierowali do gospodarza stolicy specjalny transparent. Na wywieszonym płótnie widoczne było hasło: "Nowa hala? Cóż szkodzi obiecać".

W ten sposób sympatycy Legii przypomnieli słowa posła KO Przemysława Witka, który wypowiedział je przed drugą turą wyborów prezydenckich.