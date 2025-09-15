Celestine zmylił bramkarza Arki
Widzew objął prowadzenie już w 9. minucie. Angel Baena z dużą łatwością ograł Dawida Kocyłę, a piłka po jego strzale z linii pola karnego otarł się o Célestine i wyraźnie zmyliła bramkarza Arki.
Célestine poślizgnął się tuż przed bramką
Łodzianie trzy punkty przypieczętowali w doliczonym czasie gry do drugiej połowy. Po akcji Andi Zeqiriego piłkę do siatki beniaminka z bliska wepchnął Samuel Akere. Przy golu Nigeryjczyk ponownie udział miał Célestine. Tym razem Francuz w decydującym momencie stracił równowagę i tym samym ułatwił przeciwnikowi zdobyć bramkę.
Widzew przerwał serię porażek
Widzew po serii trzech porażek z rzędu wreszcie wygrał. Dzięki zwycięstwu awansował na siódme miejsce w tabeli. Natomiast Arka zajmuje 14. pozycję w Ekstraklasie.
