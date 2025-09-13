Legia nie straciła na transferze Alfareli

W lipcu 2024 roku Legia kupiła Alfarelę z SC Bastia za 1 mln euro. Wystąpił w 33 meczach stołecznego klubu, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Francuz zdobył z Legią dwa trofea - Puchar i Superpuchar Polski. W połowie zeszłego sezonu został wypożyczony do PAE Athens Kallithea.

Alfarela w meczu z Koroną zaliczył asystę i strzelił gola

W tym sezonie Alfarela rozegrał w Legii 527 minut. Najczęściej występował na pozycji cofniętego napastnika lub skrzydłowego.

W meczu z Koroną Kielce popisał się asystą i efektownym golem. W pozostałych spotkaniach jednak nie pokazał niczego szczególnego.

Poważne zakupy w letnim "okienku" transferowym

Legia jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Niedawno zespół opuścili m.in. obrońca Jan Ziółkowski i napastnik Ilja Szkurin, a najnowszymi nabytkami warszawskiego klubu są m.in. obrońca Kamil Piątkowski i ofensywny pomocnik Kacper Urbański, którzy występowali w reprezentacji Polski.