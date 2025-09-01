Nsame wrócił do Legii w wielkim stylu

Nsame do Legii trafił ponad rok temu. Jednak pod rządami poprzedniego trenera nie wywalczył sobie miejsca w składzie. Co więcej Goncalo Feio otwarcie krytykował Kameruńczyka, który ostatecznie w zimie został wypożyczony do szwajcarskiego FC St. Gallen.

Przed startem obecnego sezonu Nsame ponownie zameldował się na Łazienkowskiej. Za drugim razem wszedł do zespołu z przytupem. 32-latek na początku rozgrywek imponował formą, a zwłaszcza skutecznością. To jego gole w dużej mierze przyczyniły się do awansu Legii do Ligi Konferencji.

Kontuzja Nsame wynikiem zmęczenia

Niestety piłkarza czeka teraz dłuższa przerwa. Zerwane w meczu z Cracovią ścięgno Achillesa wyklucza go z gry na dłuższy czas.Jean-Pierre Nsame opuścił boisko w meczu 7. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Cracovią z powodu zerwania ścięgna Achillesa. W ciągu kilku najbliższych dni zawodnik będzie operowany. Przerwa potrwa kilka miesięcy. Jean-Pierre, wspieramy Cię i życzymy powrotu do zdrowia - napisano na stronie internetowej Legii.

Nsame strzelił w tym sezonie sześć goli dla Legii we wszystkich rozgrywkach. Straciliśmy świetnego piłkarza, który ma fantastyczny charakter. Takie kontuzje wynikają z liczby meczów i zmęczenia - mówił po przegranym 1:2 spotkaniu z Cracovią trener Legii Edward Iordanescu.

Colak zajmie miejsce Nsame?

Legia po kontuzji Nsame musi szukać nowego napastnika. Czasu na przeprowadzenie transferu bardzo mało. "Wojskowi" muszą dopiąć wszystkie formalności do północy we wtorek (2 września). Tego dnia upływa termin zgłaszania zawodników do rozgrywek Ligi Konferencji.

Według informacji mediów prawdopodobnie zostanie nim Antonio Colak. 32-letni Chorwat przechodził już testy medyczne w Górniku Zabrze, ale podobno w ostatniej chwili rozmyślił się i teraz jest bardzo blisko związania się z Legią.

Colak jest znany polskim kibicom. W przeszłości występwował w barwach Lechii Gdańsk. W minionym sezonie dla Spezii rozegrał 26 meczów w Serie B, strzelił gola i miał 3 asysty. Aktualnie jest wolnym zawodnikiem i nie trzeba za niego płacić sumy odstępnego. W swoim piłkarskim CV ma na koncie m.in. 28 spotkań w Bundeslidze (4 bramki, 2 asysty) i 30 w Ekstraklasie w barwach Lechii Gdańsk (10 trafień, 2 asysty). To też były piłkarz Rangers FC, HNK Rijeka czy PAOK.