Kiwior wzmocnił defensywę Porto

Kiwior, który w niedzielę przybył do Porto, w poniedziałek przed południem przeszedł badania lekarskie. Według portugalskich mediów FC Porto wyda łącznie na transfer polskiego obrońcy 24 mln euro. Utrzymują, że władze "Smoków" chciałyby, aby Kiwior wzmocnił lewą stronę obrony portugalskiego zespołu.

Kiwior poszedł w ślady Bednarka

Kiwior jest drugim piłkarzem reprezentacji Polski, który w letnim okienku transferowym został zawodnikiem FC Porto. Kilka tygodni temu z portugalskim klubem związał się Jan Bednarek. Portugalczycy na jego zakup wydali 7,5 mln euro.

Kiwior kolejnym Polakiem w FC Porto

Kiwior jest kolejnym polskim piłkarzem w historii, który dołączył do 30-ktotnego mistrza Portugalii. W przeszłości zawodnikami FC Porto byli Józef Młynarczyk, Grzegorz Mielcarski, Andrzej Woźniak, Przemysław Kaźmierczak i Paweł Kieszek. Kilka dni po transferze Bednarka do Porto ten sam kierunek obrał Hubert Charuży, który wcześniej był bramkarzem Śląska Wrocław.