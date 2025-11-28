Feio odmienił Radomiaka

Radomiak zdecydowanie poprawił swoją grę pod wodzą Goncalo Feio. Dla byłego trenera Legii Warszawa pojedynek z Górnikiem był czwartym meczem za sterem drużyny z Radomia i trzecim wygranym.

Podopieczni portugalskiego szkoleniowca świetnie zaczęli mecz. Pierwszego gola strzelili Górnikowi już w 4. minucie meczu. Rafał Wolski obsłużył podaniem Capitę Capembę, a piłkarz z Angoli technicznym uderzeniem pokonał bramkarza rywali.

Bramkarz Górnika nie popisał się przy drugim golu

Na drugiego gola miejscowi kibice musieli czekać pół godziny. Na 2:0 podwyższył Zie Ouattara. 25-latek dobił piłkę do siatki po nieudanej interwencji Marcela Łubika.

Po przerwie piłkarze Feio zmiażdżyli lidera

W 55. minucie było już 3:0 dla Radomiaka. Maurides wykorzystał złe ustawienie obrońców Górnika i z własnej połowy ruszył z piłką na bramkę gości. W sytuacji sam na sam z Łubikiem pokonał go efektowną podcinką. Sześć minut później gospodarze czwarty raz umieścili futbolówkę w siatce lidera Ekstraklasy. Autorem trafienia był Roberto Alves.

Górnik utrzymał fotel lidera

Radomiak zdobył komplet punktów i awansował na czwarte miejsce. Górnik utrzymał fotel lidera Ekstraklasy, ale druga w tabeli Jagiellonia Białystok swoje spotkanie 17. kolejki z Zagłębiem Lubin rozegra w niedzielę. Piłkarze z Podlasia tracą do zabrzan trzy "oczka", ale dotychczas rozegrali o trzy mecze mniej.