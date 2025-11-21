Szczęsny skazany na ławkę rezerwowych

Jeśli Garcia będzie zdrowy, to Szczęsny do końca sezonu zbyt wielu okazji do gry w pierwszym składzie Barcelony nie będzie miał. Siedzenie na ławce rezerwowych stanie się dla niego normą. Polak ewentualnie na występy może liczyć w meczach o Puchar Hiszpanii.

Garcia do Barcelony trafił w letnim okienku transferowym. Katalończycy na jego zakup wydali 25 milionów euro, więc nikogo nie dziwi, że to właśnie dla 24-latka jest zarezerwowane jest miejsce w bramce mistrzów Hiszpanii.

Po kontuzjach do zespołu wracają również Lamine Yamal i Raphinha. Ten ostatni prawdopodobnie rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Barcelona wraca na Camp Nou

Sobotni mecz 13. kolejki z ekipą z Bilbao (godz. 16.15) - bez względu na końcowy wynik - przejdzie do historii Barcelony. Po raz pierwszy od dwóch i pół roku drużyna wystąpi bowiem na Camp Nou.

Na razie trybuny zmodernizowanego obiektu będą otwarte tylko częściowo. Dozwolona pojemność wynosi 45 401 miejsc, czyli znacznie poniżej 105 tysięcy, które ma mieć po zakończeniu remontu Spotify Camp Nou.

Barcelona ostatni raz rozegrała tam oficjalny mecz 28 maja 2023 roku z Mallorcą, zanim stadion został zamknięty. Od tego czasu grała w roli gospodarza na Stadionie Olimpijskim Lluis Companys.

Barcelona musi gonić Real

Drużyna Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego jest po 12 kolejkach wiceliderem Primera Division. Zgromadziła 28 punktów, o trzy mniej od Realu Madryt.