Krychowiak szybko wznowił karierę

22 października Krychowiak związał się z Mazurem Radzymin. Mały podwarszawski klub zgłosił byłego reprezentanta Polski do gry w lidze okręgowej. 35-latek w barwach swojej nowej drużyny zadebiutował w miniony weekend.

W pojedynku z Polonią III Warszawa Krychowiak zaliczył asystę przy jednej z bramek, a mecz zakończył się remisem 3:3. To miał być jego pożegnalny występ, ale jak się okazuje nie był. Co prawda w poniedziałek oficjalnie ogłosił zakończenie kariery, jednak we wtorek pojawił się na treningu Mazura, a w środę wyszedł w jego podstawowym składzie w meczu ze Świtem II Nowy Dwór Mazowiecki. Drużyna Krychowiaka wygrała 2:0. Autorem jednego z goli dla gospodarzy był Kuba Grabowski, czyli znany raper "Quebonafide".

Krychowiak karierę zakończył będąc na rybach

Krychowiak o zakończeniu kariery poinformował w mediach społecznościowych. Były reprezentant Polski zamieścił w internecie nagranie, na którym łowi ryby oraz mówi, że jest na emeryturze i nadszedł czas na nowe doświadczenia. Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem - niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie - bez Was nic z tego nie miałoby sensu. W piłkę warto grać… - oświadczył 35-latek.

Przypomnijmy, że Szczęsny na sportowej emeryturze wytrzymał zdecydowanie dłużej od Krychowiaka. Były bramkarz naszej kadry oficjalnie ogłosił zakończenie kariery pod koniec sierpnia 2025 roku, lecz na początku października tego samego roku podpisał kontrakt z Barceloną i wrócił do profesjonalnego futbolu.

Krychowiak w kadrze strzelił pięć goli

Krychowiak rozegrał 100 meczów w reprezentacji Polski i strzelił w nich pięć goli. W kadrze zadebiutował w 2008 roku za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera. Stał się jednak kluczowym zawodnikiem, gdy drużynę narodową objął trener Adam Nawałka. Wystąpił w Euro 2016, gdy biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału, w którym po rzutach karnych przegrali z Portugalią. 35-latek zagrał też w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz w mundialu w Katarze w 2022 roku. Ostatni raz w koszulce z orzełkiem wystąpił 10 września 2023 roku w przegranym 0:2 meczu z Albanią w eliminacjach mistrzostw Europy.

Krychowiak od lipca był bezrobotny

Najlepszym okresem w karierze Krychowiaka były lata 2014-2016. Grając w barwach Sevilli i był uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w Europie. Skutkowało to transferem do Paris Saint-Germain. Jednak we francuskim klubie był tylko rezerwowym. W sezonie 2017/18 został wypożyczony do West Bromwich Albion. Potem przeniósł się do ligi rosyjskiej. Razem z Maciejem Rybusem grał w Lokomotiwie Moskwa, a potem przeszedł do Krasnodaru. Swoją karierę kontynuował w saudyjskich klubach Al-Shabab i Abha, gdzie przez krótki czas współpracował z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem. W sezonie 2024/25 Krychowiak grał w cypryjskim Anarthosisie Famagusta. Od lipca pozostawał bez klubu.