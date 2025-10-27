Krychowiak rozegrał 100 meczów w reprezentacji Polski i strzelił w nich pięć goli. W kadrze zadebiutował w 2008 roku za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera. Stał się jednak kluczowym zawodnikiem, gdy drużynę narodową objął trener Adam Nawałka. Wystąpił w Euro 2016, gdy biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału, w którym po rzutach karnych przegrali z Portugalią. 35-latek zagrał też w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz w mundialu w Katarze w 2022 roku. Ostatni raz w koszulce z orzełkiem wystąpił 10 września 2023 roku w przegranym 0:2 meczu z Albanią w eliminacjach mistrzostw Europy.

"Przyszedł czas na nowe wyzwania. Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem — niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie — bez Was nic z tego nie miałoby sensu. W piłkę warto grać…" - napisał Krychowiak na Instagramie.

Najlepszym okresem w karierze Krychowiaka były lata 2014-2016, gdy występował w Sevilli i był uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w Europie. Skutkowało to transferem do Paris Saint-Germain. Jednak we francuskim klubie był tylko rezerwowym. W sezonie 2017/18 został wypożyczony do West Bromwich Albion. Potem przeniósł się do ligi rosyjskiej. Razem z Maciejem Rybusem grał w Lokomotiwie Moskwa, a potem przeszedł do Krasnodaru. Swoją karierę kontynuował w saudyjskich klubach Al-Shabab i Abha, gdzie przez krótki czas współpracował z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem.

W sezonie 2024/25 Krychowiak grał w cypryjskim Anarthosisie Famagusta. Od lipca pozostawał bez klubu.

W sobotę wystąpił w barwach Mazura Radzymin w meczu ligi okręgowej z Polonią III Warszawa.