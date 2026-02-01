Alcaraz wcześniej nigdy nie przebrnął w Melbourne ćwierćfinału

Przed tegorocznym Australian Open Alcaraz miał na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. Wcześniej w Melbourne nigdy nie przebrnął ćwierćfinału.

Hiszpan już przed turniejem mówił, że skompletowanie "Karierowego Szlema" jest dla niego celem na ten rok. Dokonał tego mając dokładnie 22 lat i 258 dni. Dotychczasowym rekordzistą, wliczając też czas przed erą Open, był Amerykanin Don Budge, który miał 22 lata i 355 dni w 1938 roku.

Djokovic rewelacyjny, ale tylko w pierwszym secie

W finale tylko w pierwszym secie Alcaraz dał się zdominować. 16 lat starszy Djokovic grał w nim rewelacyjnie. Dwukrotnie przełamał Hiszpana i dość gładko wygrał partię. Później jednak nie nie zakończył już zwycięsko żadnego gema przy serwisie Alcaraza.

W drugiej i trzeciej partii to lider rankingu miał wyraźną przewagę. Czwarta długo była wyrówna. Hiszpan w końcu jednak przełamał Djokovicia. Miało to miejsce w 12. gemie i oznaczało też zwycięstwo w meczu.

Djokovic 10 razy wygrywał Australian Open

Jeśli o chodzi o Wielkiego Szlema w męskim tenisie nikt nie może się równać z 24 tytułami Djokovicia. Również 24 ma Australijka Maragret Court, która dominowała w latach 60. i 70. Serb zaciekle walczy o 25. tytuł, ale dziewięć ostatnich zawodów tej rangi wygrywali tylko Alcaraz i 24-letni Włoch Jannik Sinner, którego w piątek Serb pokonał w półfinale.

Djoković 10 razy wygrał Australian Open, co czyni go rekordzistą ten imprezy. Pierwszy raz przegrał w Melbourne finał.