Vinagre trafił do Legii ponad rok temu. Praktycznie od razu stał się jedną z gwiazd Ekstraklasy. Po bardzo udanej jesieni sezonu 2024/2025 "Wojskowi" zdecydowali się na definitywny transfer Portugalczyka ze Sportingu Lizbona. Na zakup 26-latka klub z Łazienkowskiej wydał około 2,5 mln euro i zaoferował piłkarzowi jedne z najwyższych zarobków w Ekstraklasie. Obrońca za rok gry kasuje 800 tysięcy euro.

Vinagr po transferze znacznie obniżył "loty". W rundzie wiosennej ubiegłego sezonu i jesiennej obecnych rozgrywek grał znacznie poniżej oczekiwań. Jednak po zimowym okresie przygotowawczym w oczach Marka Papszuna Portugalczyk zasłużył na miejsce w pierwszym składzie.

Vinagre już po operacji mięśnia przywodziciela

Nowy trener legionistów będzie musiał zweryfikować swoje plany i postawić na innego piłkarza. Vinagre jeszcze w trakcie zgrupowania w Hiszpanii doznał kontuzji. Jak się okazało uraz był na tyle poważny, że potrzebna była operacja mięśnia przywodziciela.

Papszun wprowadził w Legii nowe zwyczaje. Czego nie wolno robić piłkarzom?

Leczenie potrwa kilka miesięcy. Powrót Vinagra do treningów przewidywany jest na początek maja. To oznacza, że być może piłkarz w tym sezonie już nie zagra w Ekstraklasie.

Pod jego nieobecność o miejsce w podstawowym składzie Legii na lewym wahadle rywalizować będą Arkadiusz Reca i Patryk Kun.