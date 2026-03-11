Świątek przerwała serię Muchovej

Świątek z Muchovą wcześniej rywalizowały ze sobą pięć razy. Polka przegrała tylko raz. Ostatnio obie tenisistki zmierzyły się rok temu w również w 1/8 finału turnieju w Indian Wells. Wtedy górą była 24-latka z Raszyna, która łatwo pokonała rywalkę 6:1, 61.

W środę wielu się spodziewało wyrównanego pojedynku. Muchova do Kalifornii przyleciała po triumfie w turnieju w Dosze. 29-letnia Czeszka mogła się pochwalić serią ośmiu wygranych meczów rzędu, która w Indian Wells jednak dobiegła końca. Świątek nie dała rywalce żadnych szans i zapisała na swoim koncie kolejne gładkie zwycięstwo nad Czeszką.

Świątek nie straciła jeszcze seta

Muchova w Indian Wells w drodze do 1/8 finału najpierw pokonała Węgierkę Annę Bondar 7:5, 6:2, a następnie Chorwatkę Antonię Ruzic 6:0, 6:3. Natomiast Świątek zanotowała zwycięstwa nad Amerykanką Kaylą Day 6:0, 7:6 (7-2) i Greczynką Marią Sakkari 6:3, 6:2.

W środę Czeszka tylko do stanu 2:2 w pierwszym secie prowadziła wyrównaną grę ze Świątek. Później Polka wrzuciła najwyższy bieg i rywalka została daleko w tyle.

Wiceliderka rankingu WTA grała perfekcyjnie. Narzuciła swoje warunki i poziom, do którego notowana na 13. pozycji w światowym zestawieniu przeciwniczka nie była w stanie się zbliżyć. Świątek wygrała dziesięć gemów z rzędu i po godzinie oraz 16. minutach zakończyła pojedynek. W ćwierćfinale nasza tenisitka zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Elina Switolina (Ukraina) - Katerina Siniakova (Czechy).