Zawieszony piłkarz może się odwołać

Komisja Dyscyplinarna Polskiego PZPN rozpatrywała w środę sprawę dyscyplinarną "z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN" w przedmiocie: (punkt 1.) podejrzenia match-fixingu w meczu o mistrzostwo 2. Ligi w dniu 15 sierpnia 2025 r. pomiędzy klubami Rekord Bielsko-Biała a Sokół Kleczew oraz (punkt 2.) niedozwolonych zakładów bukmacherskich zawartych w okresie od 25.09.2022 r. do 17.08.2025 roku.

Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie PZPN, komisja postanowiła ukarać "Obwinionego Zawodnika" za przewinienie określone w pkt. 1 karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze dwóch lat, a także za przewinienie określone w pkt. 2 karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze trzech lat.

Komisja Dyscyplinarna PZPN na podstawie Art. 7(1) RD PZPN postanowiła Obwinionemu Zawodnikowi wymierzyć karę zasadniczą – łączną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 5 (pięciu) lat, przy czym na poczet orzeczonej kary zaliczono stosowany w niniejszej sprawie środek zapobiegawczy w postaci zakazu udziału zawodnika w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych od 21 sierpnia 2025 r. do 11 marca 2026 - napisano.

Orzeczeniu postanowiono nadać rygor natychmiastowej wykonalności, nie jest ono prawomocne i "służy od niego możliwość wniesienia środka odwoławczego do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN".

PZPN ze względu na RODO nie ujawnił danych

Dwa dni wcześniej krajowa federacja poinformowała, że - na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN - prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników szczebla centralnego w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich.

Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów piłkarskiej centrali Tomasz Kozłowski przekazał wówczas, że "ze względu na RODO PZPN nie ujawnia nazwisk tych piłkarzy".