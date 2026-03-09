MMA na murawie

Cruzeiro od 15. minuty po golu Kaio Jorge prowadziło 1:0. W doliczonym czasie gry do drugiej połowy kibice byli świadkami dantejskich scen. Awantura zaczęła się od spięcia skrzydłowego gospodarzy Christiana z bramkarzem Atletico Eversonem.

Piłkarz Cruzeiro nie chciał odpuścić w sytuacji, gdy golkiper rywali miał już piłkę w rękach. Wpadł z impetem w bramkarza. To rozwścieczyło Eversona, który powalił Christiana na murawę, a następnie zaatakował go kolanami. Takie sceny są chlebem powszednim podczas walk MMA, ale nie na piłkarskich boiskach. To był początek awantury, w której udział wzięła większość piłkarzy obu drużyn.

Sędzia ukarał piłkarzy po zejściu do szatni

Awantura na murawie trwała kilka dobrych minut. Doszło do rękoczynów. Nie brakowało też kopniaków. Walczących próbowali rozdzielić członkowie sztabów szkoleniowych, ochroniarze i policja.

Sędzia już po zejściu do szatni wyciągnął konsekwencje wobec winowajców. Po obejrzeniu materiału wideo arbiter ukarał czerwonymi kartkami aż 23. piłkarzy.