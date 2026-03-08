Race, przepychanki i interwencja policji
Po 90 minutach meczu i dogrywce na Ibrox Stadium nie było goli. O losach awansu do półfinału musiały więc rozstrzygnąć rzuty karne, w których lepsi okazali się piłkarze Celticu (4-2).
Fani Celticu zaczęli świętować, a około kilkudziesięciu weszło na murawę. W ślad za nimi na boisko ruszyły setki kibiców Rangers, rzucano m.in. racami, doszło do przepychanek. Policja i stewardzi musieli utworzyć specjalny kordon, aby nie dopuścić do eskalacji i przywrócić porządek.
Derby Glasgow to jedna z najstarszych rywalizacji na świecie
Szkocki Związek Piłki Nożnej poinformował o "natychmiastowym" wszczęciu dochodzenia w sprawie niedzielnych wydarzeń. W oświadczeniu potępiono zachowanie kibiców, którzy wbiegli na boisko.
Derby Glasgow to jedna z najstarszych i najbardziej zaciętych rywalizacji piłkarskich na świecie. Po raz pierwszy od ośmiu lat Celtic otrzymał pełny przydział 7500 biletów dla kibiców gości.
