1024 piłkarzy zamieszanych w aferę bukmacherską

Afera bukmacherska w Turcji wybuchła pod koniec października. Związek piłkarski wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych – okazało się, że 371 z 571 sędziów w ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia.

Pod lupą śledczych znalazło się też około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder. Do Komisji Dyscyplinarnej trafiły akta 1024 zawodników, w tym 27 z najwyższej ligi.

Wśród oskarżonych piłkarze Galatasaray i Fenerbahce

Wśród oskarżonych są obrońca Galatasaray Stambuł Metehan Baltaci, senegalski skrzydłowy Konyasporu Alassane Ndao oraz pomocnik Fenerbahce Stambuł Mert Hakan Yandas. Ten ostatni jest oskarżony o obstawianie meczów za pośrednictwem osoby trzeciej.

Sędziowie zarządzili tymczasowe aresztowanie dziewięciu innych podejrzanych, w tym prezesów dwóch klubów trzeciej ligi oskarżonych o zmowę mającą na celu ustawienie wyniku meczu w sezonie 2023/24. 19 podejrzanych otrzymało nadzór sądowy, w tym czterech zawodników z klubów ekstraklasy.

150 sędziów obstawiało mecze

W minionym tygodniu aresztowano łącznie około 40 osób w ramach szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Stambule w sprawie podejrzeń o nielegalne zakłady i ustawianie meczów. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Stambule, które wstrząsnęło turecką piłką nożną, doprowadziło już na początku listopada do uwięzienia sześciu sędziów i prezesa pierwszoligowego klubu Eyupspor.

Turecka Federacja Piłkarska (TFF) zawiesiła prawie 150 sędziów po tym, jak zostali oni uznani za winnych obstawiania meczów. 25 zawodników ekstraklasy i prawie 1000 graczy niższych lig również otrzymało w listopadzie kary zawieszenia na okres do 12 miesięcy.