Iga Świątek w swoim pierwszym tegorocznym meczu w Melbourne musiała sporo się nabiegać, by pokonać rywalkę. W drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open naszej tenisistce o awans było zdecydowanie łatwiej. Wiceliderka rankingu WTA wygrała z Czeszką Marie Bouzkovą 6:2, 6:3. Kolejną przeciwniczką naszej tenisistki będzie rozstawioną z numerem 31. Rosjanka Anna Kalinska.
Po nadspodziewanie długim, bo aż dwugodzinnym meczu Świątek w pierwszej rundzie ze 130. w rankingu Chinką Yue Yuan, tym razem emocji było znacznie mniej. 44. na liście WTA Bouzkova uległa po godzinie i 19 minutach.
Kalinska wcześniej w czwartek pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3. Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.
